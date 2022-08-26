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Rezidansın balkonundan aşağı şişe fırlattı, yetmedi aracındayken rastgele ateş açtı! Sosyal medyanın konuştuğu İranlı hakkında karar

26.08.2022 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya bir İranlının İstanbul'da yaptıklarını konuşuyor. Kartal'da bulunan bir rezidansta yaşanan olayda İran uyruklu bir şahıs önce 19. kattan aşağıya alkol şişesini fırlattı. Daha sonra aynı şahsın aracıyla seyir halindeyken etrafa rastgele ateş açtığı görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada infial yaratan olayla ilgili ekipler harekete geçti. Polis ekiplerinin yakaladığı İranlı şahsın sınır dışı edilmesine karar verildi.

Rezidansın balkonundan aşağı şişe fırlattı, yetmedi aracındayken rastgele ateş açtı! Sosyal medyanın konuştuğu İranlı hakkında karar

Kartal’da rezidansın balkonunda şişe fırlatan ardından aracıyla seyir halindeyken rastgele ateş açan İranlı şahıs, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Polis ekiplerince yakalanan şahıs hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

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GÖRÜNTÜLER PES DEDİRTTİ

Olay geçtiğimiz günlerde Kartal’da bulunan lüks bir rezidansta meydana geldi. İran uyruklu olduğu öğrenilen S.T. isimli şahıs, evinin balkonunda şampanya patlatarak şişesini yola fırlatmış ardından aracıyla seyir halinde olduğu sırada rastgele ateş açmıştı. Yaşanan o anları ise sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

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ÖNCE GÖZALTI SONRA SINIR DIŞI

Yaşanan olay sonrası çalışma yürüten polis ekipleri S.T. isimli İran uyruklu şahsı ikamet ettiği evde yakalayarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. S.T. hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kartal İran Rezidans
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