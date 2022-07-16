Ricky Martin’e yeğeninden ‘ensest’ suçlaması! İddialar mide bulandırdı

Fox’un aktardığına göre 50 yaşındaki Martin hakkında Porto Riko’da yaşanan bir olay nedeniyle uzaklaştırma kararı çıkarılmış ancak suçlamayı yapan kişinin adı verilmemişti.

Fox’un İspanyol haber sitesi Marca’ya dayandırdığı haberde Martin’in kardeşi Eric Martin suçlamayı yapan kişinin 21 yaşındaki yeğeni Dennis Yadiel Sanchez olduğunu açıkladı. Şarkıcının yeğeni, amcası Martin ile yedi ay ilişki yaşadığını, bu süreçte fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü ileri sürdü. İddialar bununla da bitmedi, yine yeğeninin ileri sürdüğüne göre Martin ilişkinin bitmesini kabullenemedi ve yeğeninin peşini bırakmak istemedi.

"MİDE BULANDIRICI!"

Martin’in avukatı Marty Singer, suçlamaları yapan yeğenin akıl sağlığıyla ilgil sorunlar yaşadığını iddia ederek “Ricky Martin elbette yeğeniyle asla cinsel veya romantik bir ilişki yaşamamıştır, yaşamayacaktır. Bu yalnızca yanlış bir suçlama değil, aynı zamanda mide buladırıcı” ifadelerini kullandı.



Avukat Singer hakimin ‘gerçekleri‘ gördükten sonra davanın reddedileceğini beklediklerini belirtti. Marca’nın aktardığına göre Martin’in üvey kız kardeşinin yeğeni Sanzhez’le iletişime geçmeye çalışmasının ardından 1 Temmuz’da Puerto Rico’da uzaklaştırma kararı çıkarıldı.



KANITLANIRSA 50 YILA KADAR HAPİS YATACAK

Porto Riko’da ensest suçuyla ilgili yasalara göre Martin’in iddialar kanıtlanırsa 50 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtildi. 21 Temmuz’da görülecek duruşma için Martin’in Porto Rico’ya gidebileceği aktarıldı.

