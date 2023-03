Ricou Browning neden öldü? Kült korku filmi Kara Gölün Canavarı'nın oyuncusu Ricou Browning kimdir, kaç yaşında öldü? Acı haberi açıkladı

Ricou Browning hayatını kaybetti. Ricou Browning ile ilgili acı haberi ailesi duyurdu. Orijinal adı 'Creature from the Black Lagoon olan Kara Gölün Canavarı filminde 'Gill Man' karakterine hayat veren Ricou Browning'in ölüm haberi hayranlarını yasa boğdu. İşte Ricou Browning hakkında merak edilenler...

RİCOU BROWNİNG NEDEN ÖLDÜ?

Ricou Browning, orijinal adı 'Creature from the Black Lagoon' olan Kara Gölün Canavarı filminde canlandırdığı 'Gill Man' karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

Ricou Browning'in ölüm nedenine ilişkin detaya yer verilmezken ünlü oyuncunun Florida'da bulunan evinde hayata gözlerini yumduğu aktarıldı.

RİCOU BROWNİNG KİMDİR?

Ricou Browning 16 Şubat 1930 yılında Fort Pierce, Florida, ABD'de dünyaya geldi.

'Creature from the Black Lagoon'un dışında 1963 yapımı Flipper'da oynayan ve daha sonra aynı adlı diziyle adından söz ettiren Ricou Browning 1973 yılında 'Salty' adlı bir komedide yönetmen koltuğuna oturdu.

1978 yılında 'Mr. No Legs'i yöneten Ricou Browning, Jerry Lewis'in 1959 yapımı 'Don't Give Up the Ship'te de oynadı.

Ricou Browning, yüzme yeteneği sayesinde birçok filmde yer almıştır.

Ricou Browning 27 Şubat 2023 tarihinde hayatını kaybetti. Ailesi, oyuncunun ölüm haberini yeni açıkladı.