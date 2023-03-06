MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ricou Browning neden öldü? Kült korku filmi Kara Gölün Canavarı'nın oyuncusu Ricou Browning kimdir, kaç yaşında öldü? Acı haberi açıkladı

Ricou Browning neden öldü? Kült korku filmi Kara Gölün Canavarı'nın oyuncusu Ricou Browning kimdir, kaç yaşında öldü? Acı haberi açıkladı

06.03.2023 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ricou Browning, Kara Gölün Canavarı (Creature from the Black Lagoon) isimli kült korku filmindeki performansıyla hafızalara kazınmıştı. Ünlü oyuncunun hayatını kaybettiği açıklandı. Acı haber sevenlerini üzdü. Peki, Ricou Browning neden öldü? Ricou Browning kimdir, kaç yaşında öldü? İşte detaylar...

Ricou Browning neden öldü? Kült korku filmi Kara Gölün Canavarı'nın oyuncusu Ricou Browning kimdir, kaç yaşında öldü? Acı haberi açıkladı

Ricou Browning hayatını kaybetti. Ricou Browning ile ilgili acı haberi ailesi duyurdu. Orijinal adı 'Creature from the Black Lagoon olan Kara Gölün Canavarı filminde 'Gill Man' karakterine hayat veren Ricou Browning'in ölüm haberi hayranlarını yasa boğdu. İşte Ricou Browning hakkında merak edilenler...

RİCOU BROWNİNG NEDEN ÖLDÜ?

Ricou Browning, orijinal adı 'Creature from the Black Lagoon' olan Kara Gölün Canavarı filminde canlandırdığı 'Gill Man' karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

Ricou Browning'in ölüm nedenine ilişkin detaya yer verilmezken ünlü oyuncunun Florida'da bulunan evinde hayata gözlerini yumduğu aktarıldı.

RİCOU BROWNİNG KİMDİR?

Ricou Browning 16 Şubat 1930 yılında Fort Pierce, Florida, ABD'de dünyaya geldi.

'Creature from the Black Lagoon'un dışında 1963 yapımı Flipper'da oynayan ve daha sonra aynı adlı diziyle adından söz ettiren Ricou Browning 1973 yılında 'Salty' adlı bir komedide yönetmen koltuğuna oturdu.

1978 yılında 'Mr. No Legs'i yöneten Ricou Browning, Jerry Lewis'in 1959 yapımı 'Don't Give Up the Ship'te de oynadı.

Ricou Browning, yüzme yeteneği sayesinde birçok filmde yer almıştır.

Ricou Browning 27 Şubat 2023 tarihinde hayatını kaybetti. Ailesi, oyuncunun ölüm haberini yeni açıkladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alemin Kıralı'nın Ahsen'iydi! Son hali olay...Alemin Kıralı'nın Ahsen'iydi! Son hali olay...
Tuğba Ekinci oy istedi! "Gece 24.00'den sonra..."Tuğba Ekinci oy istedi! "Gece 24.00'den sonra..."
Sınırları yine zorladı! Transparan elbisesiyle sere serpe uzandıSınırları yine zorladı! Transparan elbisesiyle sere serpe uzandı

En Çok Okunan Haberler

Beğendiği tweet ile adaylığını açıkladı! "İn oradan aşağı"

Beğendiği tweet ile adaylığını açıkladı! "İn oradan aşağı"

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayını açıklıyor!

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayını açıklıyor!

Kılıçdaroğlu, 'masaya katılın' çağrısı yaparsa...

Kılıçdaroğlu, 'masaya katılın' çağrısı yaparsa...

Sıfır otomobile 1 ayda yüzde 8 zam! Sebebi bilinenden çok başka...

Sıfır otomobile 1 ayda yüzde 8 zam! Sebebi bilinenden çok başka...

İnternete özel ateşli sahneler sosyal medyayı ikiye böldü! "Çok kötü..."

İnternete özel ateşli sahneler sosyal medyayı ikiye böldü! "Çok kötü..."

DEVA Partisi: ‘Akşener toplantıya gelirse adayı tekrar değerlendiririz’

DEVA Partisi: ‘Akşener toplantıya gelirse adayı tekrar değerlendiririz’

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! İndirimdeki ürünleri keşfedin

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! İndirimdeki ürünleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.