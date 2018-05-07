Rihanna hep cesur! Kiloları umrunda değil

Siyah bir büstiyer ve jartiyerle poz veren 30 yaşındaki şarkıcının fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı.

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Rihanna, bir süredir müzik dünyasından uzak kalmış, buna sebep olarak da sevgilisi Hassan Jameel ile daha fazla zaman geçirebilmek için böyle bir karar aldığını açıklamıştı.