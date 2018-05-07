MAGAZİN

Rihanna hep cesur! Kiloları umrunda değil

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.05.2018 11:10 | Son Güncelleme

Barbadoslu şarkıcı Rihanna, yeni çıkacak iç çamaşırı markası için seksi pozlar vermeye devam ediyor

Rihanna Pazar günü yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Jartiyerli Rihanna sosyal medyayı salladı

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Barbadoslu şarkıcı, yarattığı yeni iç çamaşırı markası için poz verdi.
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Riri, fotoğrafları Instagram hesabından paylaşmadan duramadı.
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Siyah bir büstiyer ve jartiyerle poz veren 30 yaşındaki şarkıcının fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı.
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Koleksiyonun 5 gün sonra 11 Mayıs'ta satışa sunulacağını müjdeleyen Rihanna'nın paylaşımı, kısa sürede 3.5 milyonu aşkın beğeni aldı.
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Rihanna'nın Instagram'da 62.2 milyon takipçisi bulunuyor.
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Bugüne kadar 8 stüdyo albümü yayınlayan Riri, son albümü Anti'yi 2016 yılının Ocak ayında yayınlamıştı.
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Rihanna, bir süredir müzik dünyasından uzak kalmış, buna sebep olarak da sevgilisi Hassan Jameel ile daha fazla zaman geçirebilmek için böyle bir karar aldığını açıklamıştı.
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Vogue dergisinin haziran sayısına kapak olan şarkıcı, Türk fotoğrafçı Mert Alaş ve Marcus Piggott’a poz verdi.
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Suudi iş adamı Hassan Jameel hakkında konuşan sanatçı, “Güzel bir ilişkimiz var ve onunla daha fazla zaman geçirebilmek için müzikten uzaklaştım” şeklinde konuştu.
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Son dönemde aldığı kilolarla eleştiri oklarının hedefinde olan Rihanna, hakkında yazılanları takmadığını söyleyerek, “20’li yaşlarda değilim. Her halimle mutluyum" dedi. (posta)
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