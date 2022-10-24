Rihanna, Madonna, U2, Metallica... DEVA Partisi lideri Babacan tek tek saydı! "'Dur' diyeceğiz"

Babacan'dan konser ve festivallerin iptal olmasına yönelik çarpıcı eleştiriler geldi. DEVA Partisi lideri, İstanbul'un 2011'de Avrupa Kültür Başkenti olmasına dikkat çektikten sonra "Yıldızımızın parladığı yıllarda dünyaca ünlü sanatçılar ülkemize gelir, konser verirdi" dedi ve Madonna, Metallica, Rammstein, Roger Waters, Rihanna, U2 isimlerini sayarak "Çok sayıda müzisyeni biz kendi ülkemizde dinledik. Şimdi biz kendi sanatçılarımızı bile dinleyemiyoruz" diyerek tepkisini dile getirdi.



Metallica'nın 2014'teki İstanbul konserinden.

"DÜNYACA ÜNLÜ SANATÇILAR ÜLKEMİZDE KONSER VERİRDİ"

'DEVA Partisi Kültürel Atılım Planı'nı açıklayan Ali Babacan konser ve festivallerin iptaliyle ilgili tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Hatırlarsanız 2011'de İstanbul, Avrupa Kültür Başkentliği yaptı. İstanbul tüm Avrupa'nın başkenti oldu. Onunla ilgili 1 yıl boyunca çok güzel çalışmalar yaptık.



Rammstein grubu, 2010'da konser için geldiği İstanbul'da yemeğini bir kebapçıda yemişti.

"Yıldızımızın parladığı yıllarda dünyaca ünlü sanatçılar ülkemize gelir, konser verirdi. Madonna'yı, Metallica'yı, Rammstein'ı, Roger Waters'ı, Rihanna'yı, U2'yu, çok sayıda müzisyeni biz kendi ülkemizde dinledik. Şehir şehir dolaşarak konserler verdiler burada. Şimdi biz kendi sanatçılarımızı bile dinleyemiyoruz.



Rihanna'nın 2010'daki İstanbul konserinden.

"FESTİVAL VE KONSERLERİN SUDAN SEBEPLERLE ENGELLENMESİNE 'DUR' DİYECEĞİZ"

"Ortada 'söyleyemezsin, buraya gidemezsin' diyerek konserleri, festivalleri yasaklayan bir iktidar var. Festival ve konser gibi kültürel etkinliklerin keyfi kararlarla, sudan sebeplerle engellenmesine 'dur' diyeceğiz. Dünyada bir dönem parmakla gösterilen ülkenin içine düştüğü duruma çok üzülüyoruz.





