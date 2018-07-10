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Rihanna sevgilisiyle kavga etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.07.2018 16:38 | Son Güncelleme

30 yaşındaki şarkıcı Rihanna, 29 yaşındaki milyarder sevgilisi Hasan Cemil ile Meksika'da tartışırken görüntülendi

Rihanna sevgilisiyle kavga etti

Şarkıcı Rihanna'nın, Suudi milyarder sevgilisi Hasan Cemil'den geçen ay ayrıldığı dedikoduları magazin basınını meşgul ediyordu.

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Çift Meksika'da birlikte görüntülendi, ancak mutlu bir şekilde değil.

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Rihanna ve Cemil, Puerto Vallarta'da hararetli bir şekilde tartışırken kameralara yakalandı.

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30 yaşındaki şarkıcı, son derece sinirli gözüküyor ve 29 yaşındaki sevgilisine bağırıyordu.

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Yeşil bir bikini giymiş olan Barbadoslu şarkıcı, parmağını Cemil'e doğrulmuş bağırırken, genç milyarder ise sessizce dinliyor, zaman zaman da kendini savunuyor gibi görünüyordu.

Toyota'nın Suudi Arabistan distribütörlüğünü yapan şirketin varisi milyarder iş adamı Hasan Cemil'in adı daha önce süper model Naomi Campell ile de anılmıştı.

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Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Toyota'nın varisi Hasan Cemil, Forbes'un en çok kazananlar listesinde yer alırken, net gelirinin 1.5 milyar dolar olduğu biliniyor.

Çift ilişkilerini resmen doğrulamamış olsa da çifte yakın olduğu belirtilen kaynaklar ikilinin birlikteliğini doğrularken Rihanna'nın Cemil'e çok aşık olduğunu ve ilişkileriyle ilgili ciddi düşündüklerini ifade etmişti.

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Grammy Ödüllü Rihanna, son ilişkisini şarkıcı Drake ile yaşamış, ikili 2016 yılının Eylül ayında ayrılık kararı almıştı.


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Anahtar Kelimeler:
rihanna sevgili kavga

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