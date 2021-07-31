MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Rıza Kocaoğlu göbek yaptı

Rıza Kocaoğlu göbek yaptı

31.07.2021 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu, önceki Bodrum'da objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz yaz aldığı kilolarla gündeme gelen Kocaoğlu, Hazal Subaşı'dan ayrıldıktan sonra eski haline geri döndü.

Rıza Kocaoğlu göbek yaptı

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Rıza Kocaoğlu, 'Çukur' dizisinde tanıştığı rol arkadaşı Hazal Subaşı ile ilişkisini noktalamıştı. Geçtiğimiz yıl Subaşı ile tatile çıkan ünlü oyuncu, yönetmen Neslihan Yeşilyurt ile Bitez'de denize girerken objektiflere yansıdı.

3148642_32f80d31321652c1105c88337006eb6d_640x640

Kocaoğlu kısa bir süre serinledikten sonra şezlonguna doğru geçti. Geçtiğimiz sene göbekli fotoğrafı çok konuşulan Kocaoğlu, eski sevgilisi Hazal Subaşı ile detoksa girmiş ve 10 kilo vermişti. Yaklaşık 8 aylık aranın ardından 41 yaşındaki oyuncunun aldığı kilolar ve göbeği dikkatlerden kaçmadı.

3148642_4e5918cad2ad57516ab01474ecf7631f_640x640

"AYA BENZER GÖBEĞİM!"

Kocaoğlu, basına yansıyan göbekli fotoğraflarından sonra Twitter hesabından esprili bir paylaşımda bulunarak, "Aya benzer göbeğime doğal olarak diyetteyim. Ah şu kaderi çözersem eğer bekle geliyorum. Çok öpüyom hepinizi." ifadelerini kullanmıştı.

3148642_5cbeb21452a3bb4543ad7d4b87915e8b_640x640

Getiğimiz yıl tatil dönüşü spora ağırlık veren oyuncu, karantinada aldığı kilolardan kurtulmuştu. 10 kilo veren Kocaoğlu, Aralık ayındaki görüntüsünü de Instagram hesabından paylaşmıştı.
3148642_359636ead68c31e3dfa06f30ab177759_640x640


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Demet Akalın 'şaklaban' göndermesi yaptı! Aleyna Tilki'den yanıt gecikmedi Demet Akalın 'şaklaban' göndermesi yaptı! Aleyna Tilki'den yanıt gecikmedi
PARTNERYangını fırsata çevirmek isteyen Enes Batur'a Deniz Akkaya'dan tepki!Yangını fırsata çevirmek isteyen Enes Batur'a Deniz Akkaya'dan tepki!
Lider Şahin-Ecem Çırpan aşkı belgelendi Lider Şahin-Ecem Çırpan aşkı belgelendi
Anahtar Kelimeler:
Bodrum Rıza Kocaoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fethiye’de orman yangını

Fethiye’de orman yangını

Hüseyin Avni Coş hayatını kaybetti

Hüseyin Avni Coş hayatını kaybetti

Satın almak yerine kiralamaya başladılar

Satın almak yerine kiralamaya başladılar

3 gün kaynatılıp, 1 sene bekletiliyor!

3 gün kaynatılıp, 1 sene bekletiliyor!

4 ilimize petrol müjdesi!

4 ilimize petrol müjdesi!

Ford fiyat listesi açıklandı!

Ford fiyat listesi açıklandı!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Anne-kız dans etti! "Ablası gibisiniz"

Anne-kız dans etti! "Ablası gibisiniz"

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İddialar kızdırdı! "Bu tür mesnetsiz haberler..."

İddialar kızdırdı! "Bu tür mesnetsiz haberler..."

Demet Akalın isyan etti: 3.5 milyon Afgan geliyormuş, ne yapacağız?

Demet Akalın isyan etti: 3.5 milyon Afgan geliyormuş, ne yapacağız?

İbrahim Tatlıses: 10 TL'ye lahmacun mu olur?

İbrahim Tatlıses: 10 TL'ye lahmacun mu olur?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.