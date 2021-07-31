Rıza Kocaoğlu göbek yaptı

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Rıza Kocaoğlu, 'Çukur' dizisinde tanıştığı rol arkadaşı Hazal Subaşı ile ilişkisini noktalamıştı. Geçtiğimiz yıl Subaşı ile tatile çıkan ünlü oyuncu, yönetmen Neslihan Yeşilyurt ile Bitez'de denize girerken objektiflere yansıdı.

Kocaoğlu kısa bir süre serinledikten sonra şezlonguna doğru geçti. Geçtiğimiz sene göbekli fotoğrafı çok konuşulan Kocaoğlu, eski sevgilisi Hazal Subaşı ile detoksa girmiş ve 10 kilo vermişti. Yaklaşık 8 aylık aranın ardından 41 yaşındaki oyuncunun aldığı kilolar ve göbeği dikkatlerden kaçmadı.

"AYA BENZER GÖBEĞİM!"

Kocaoğlu, basına yansıyan göbekli fotoğraflarından sonra Twitter hesabından esprili bir paylaşımda bulunarak, "Aya benzer göbeğime doğal olarak diyetteyim. Ah şu kaderi çözersem eğer bekle geliyorum. Çok öpüyom hepinizi." ifadelerini kullanmıştı.

Getiğimiz yıl tatil dönüşü spora ağırlık veren oyuncu, karantinada aldığı kilolardan kurtulmuştu. 10 kilo veren Kocaoğlu, Aralık ayındaki görüntüsünü de Instagram hesabından paylaşmıştı.





