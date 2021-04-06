Rizeli astronotlar sosyal medyayı salladı! NASA aradı, cevap vermediler

Rizeli Mehmet Akif Sipahioğlu (25), Hilal Çayırcı (25), Seher Veziroğlu (24) ve Hacer Altoprak (23), kıl çorap ve lastik ayakkabı ile arıcı kıyafeti ve beyaz bezle sarılı motosiklet kaskı takarak kendilerini astronota benzetti. Gençler, hiç konuşmayan astronot rolü ile videolar kayda almaya başladı. Görüntülerde uzaya çıkmayı hedefleyen ve babaannesi ile vakit geçiren astronot, Türkiye Uzay Ajansı’ndan gelecek telefonu beklerken NASA’dan gelen telefon çağrılarına ise cevap vermiyor. Babaannesi ise uzaya çıkamayan astronotu ‘Üzülme seneye çıkarsın’ diye teselli ediyor. Uzay meraklısı gençlerin videoları, sosyal medyada ilgi görüyor. Gençlerin videolarını Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da sosyal medya hesabından paylaştı.

‘ASTRONOT, DÜNYADAKİ AÇLIK VE SAVAŞLARA DİKKAT ÇEKMEK İSTİYOR’

Mehmet Akif Sipahioğlu, arkadaşlarıyla kültür sanat dergisi hazırladıklarını belirterek, “Dergimizin ilk sayısının kapağında bir astronot kullandık. Kolunda atmacayla dünyaya bakan bir astronot. Dünyadan şikayetçi, dünyadaki açlık, savaş ve yoksulluk dolayısıyla gökyüzüne çıkmak istiyor. Gökyüzüne çıkana kadar burada yaşadıklarını, duygu dünyasını videolarla anlatmaya çalışıyoruz. Uzaya çıkma amacını gerçekleştirirken de aklıselim insanlara ihtiyacı var. Burada babaannemiz devreye giriyor, onu yönlendiriyor. Astronot kadar, babaannemiz de çok dikkat çekti. Babaannemiz ilk başlarda zorlansa da şimdi doğaçlama her şeyi yapıyor. O da astronotumuzu çok sevdi” dedi.