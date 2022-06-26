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Robert De Niro İstanbul'a geldi: Bu şehirde film yapmak eminim müthiş olur

26.06.2022 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü yıldız Robert De Niro, İstanbul'a geldi. Oscar ödüllü oyuncu, ortağı olduğu zincir Japon restoranının İstanbul şubesindeki bir etkinliğe katılacak. Basın toplantısında konuşan Robert De Niro, daha önce de İstanbul'a geldiğini ve burada bir film yapmanın müthiş olacağını söyledi.

Robert De Niro İstanbul'a geldi: Bu şehirde film yapmak eminim müthiş olur

'Baba serisi', 'Bir Zamanlar Amerika', 'Sıkı Dostlar' gibi birçok filmde rol alan dünyaca ünlü oyuncu 79 yaşındaki Robert De Niro, ortağı olduğu Japon restoranının İstanbul şubesindeki etkinliği için Türkiye'ye geldi. De Niro Şişli'deki bir otelde bu akşam basın toplantısı düzenledi. Toplantıda De Niro'ya restoran zincirinin CEO'su Fumihiro Tahara, şef ve ortağı Nobuyuki Matsuhisa, Türkiye'deki ortakları Baran Süzer ve Meir Teper eşlik etti.

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"BU ŞEHİRDE FİLM YAPMAK EMİNİM MÜTHİŞ OLUR"

Basın toplantısında konuşan Robert De Niro "Daha önce de İstanbul'a gelmiştim ama uzun kalmamıştım. Burada olmak gerçekten müthiş. İstanbul'da şimdilik film yapmayı düşünmüyorum. Bu şehirde film yapmak eminim müthiş olur. Tabii önce bir senaryo lazım. Yemek herkesi bir araya getiren bir organizasyon. 'Sıkı Dostlar' filminde Martin Scorsese'nin annesi yemek yapmıştı. Restoran işi zor bir iş. Ben bu konuda şanslıyım, yanımdakiler çok önemli kişiler. Türk sineması hakkında bir bilgim yok. Zaten son zamanlarda film izlemiyorum ama İstanbul'da bir film çekmek müthiş olur diye düşünüyorum. Ben sosyal medya kullanmıyorum. Kendimi öyle bir mecrada sosyal medya saçmalığına sokmam. Sosyal medyada herkesin sizinle ilgili bir fikri var, benim o görüşlere ihtiyacım yok. Twitter hesabım yok. Twitter korkunç bir şey. Dünyanın en sahtekar kişisiyle uğraşmak zorunda kaldık, onun da başına neler geldi biliyorsunuz" dedi. (DHA)

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İstanbul
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