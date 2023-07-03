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Robert De Niro'nun büyük acısı! 19 yaşındaki torunu hayatını kaybetti

03.07.2023 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Robert De Niro'nun kendisi gibi oyuncu olan en büyük kızı Drena De Niro'nun 19 yaşındaki oğlu Leandro De Niro Rodriguez, ani ölümüyle De Niro ailesini sarstı.

Robert De Niro'nun büyük acısı! 19 yaşındaki torunu hayatını kaybetti

Robert De Niro ve ailesi aldıkları ölüm haberiyle yıkıldı. Ünlü aktörün 19 yaşındaki torunu Leandro De Niro Rodriguez hayatını kaybetti. Haberi, Robert De Niro'nun kendisi gibi oyuncu olan kızı, Drena De Niro duyurdu. Acılı anne, oğlunun dün hayatını kaybettiğini söyledi. Ancak Leandro De Niro Rodriguez'in ölüm nedeni bilinmiyor.

Instagram hesabında oğlunun fotoğrafıyla birlikte açıklama metni paylaşan anne De Niro, "Benim güzel tatlı meleğim. Seni karnımda hissettiğim andan itibaren seni kelimelerin veya açıklamaların ötesinde sevdim. Sevincim oldun. Kalbim ve hayatımdaki her zaman saf ve gerçek olan şeydin. Keşke şu anda seninle olsaydım. Keşke seninle olsaydım. Sensiz nasıl yaşanır bilmiyorum ama yaşayacağım. Devam etmeye ve annen olurken bana hissettirdiğin sevgiyi ve ışığı yaymaya çalışacağım" dedi.

Ekran Alıntısı

51 yaşındaki anne, Carlos Mare ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlunun ardından mesajını, "Çok derinden sevildin ve takdir edildin. Keşke sadece bu aşk seni kurtarabilseydi. Çok üzgünüm bebeğim" diye bitirdi.


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