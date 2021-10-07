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  4. Robot Leonardo ile tanışın: Hem uçabiliyor hem de ipte yürüyebiliyor

Robot Leonardo ile tanışın: Hem uçabiliyor hem de ipte yürüyebiliyor

07.10.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de geliştirilen "Leonardo" adlı yeni nesil robot, ip üstünde yürüme ve kaykay sürebilme özelliğiyle dikkat çekiyor. Özel tasarımı sayesinde uçabilen robot, zorlu arazilerin de üstesinden gelebiliyor.

ABD’de California Teknoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen yeni robotun tanıtımı yapıldı. Adını Legs onboard drone’nun kısaltılmış halinden alan "Leonardo" adlı robotun hem yürüme hem de uçma özelliği bulunuyor. İki özellik arasında kolayca geçiş yapabilen robot ayrıca cambaz gibi ipte yürüyebiliyor, zıplayabiliyor ve hatta kaykay sürebiliyor. Robot, yaptığı karmaşık hareketlerle teknoloji dünyasının ilgisini çekti.

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DİĞER İKİ AYAKLI ROBOTLARDAN FARKLI

Normal iki ayaklı robotlar, insanlar gibi atlama, koşma ve hatta merdiven çıkma gibi aynı hareketleri yapabiliyor, ancak engebeli arazide engele takılıyor. Leo’nun uçma özelliği de burada devreye giriyor ve zorlu araziyi kolayca aşabiliyor. Çok modlu hareket kabiliyetine sahip Leo, mevcut özellikleri arasında geçiş yaparak zorlu ortamlarda geleneksel robotlardan daha verimli bir şekilde hareket edebiliyor. 75 santimetre boyundaki Leo’nun omuzlarında 4 pervaneli bir motor ve karmaşık hareketleri yapabilmesini sağlayan çok eklemli bacakları bulunuyor. Bu iki özelliği ile engebeli arazilerde rahatça yürüyebiliyor.

Araştırmacılar Leonardo’nun zorlu arazideki performansı nedeniyle uzay araştırmalarında kullanılabileceğini düşünüyor.

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(İHA)

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