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  4. Robot Sophia’nın NFT eseri 688 bin 888 dolara satıldı

Robot Sophia’nın NFT eseri 688 bin 888 dolara satıldı

25.03.2021 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hong Kong merkezli Hanson Robotics şirketi tarafından 2016’da üretilen insansı robot Sophia’nın yaptığı tablo, açık artırmada 688 bin 888 dolara NFT (Non-Fungible Token) formatında satıldı.

Robot Sophia’nın NFT eseri 688 bin 888 dolara satıldı

Son dönemde sanat alanında hızla yükselen dijital satış yöntemlerinden NFT ile (Non-Fungible Token) büyük bir satın alım daha gerçekleştirildi.

ROBOT SOPHİA'NIN ESERİNE BİNLERCE DOLAR VERDİ

Hong Kong merkezli Hanson Robotics şirketi tarafından 2016’da üretilen insansı robot Sophia’nın yaptığı tablo, bugün yapılan açık artırmada 688 bin 888 dolara alıcı buldu. Eseri alan kişinin kim olduğu henüz bilinmezken, Sophia’yı üreten David Hanson, açık artırmada teklif verilme hızına şaşırdığını söyledi.

Öte yandan robot Sophia’nın tabloyu, Tesla’nın CEO’su Elon Musk gibi ünlü kişileri betimleyen renkli portreleri ile tanınan 31 yaşındaki İtalyan sanatçı Andrea Bonaceto ile birlikte ürettiği aktarıldı.

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NFT NEDİR?

Türkçesi “değiştirilemez jeton” olarak çevrilebilecek NFT’ler telif hakkı bulunan ürünler oluşturmak için tasarlanıyor. Sanatçılar, kendilerine ait eserleri NFT’ye dönüştürdüğünde dijital imzası ile telif hakkını koruyarak, ürünün her satışında payına düşen telif hakkı kripto para olarak hesabına yatırılıyor.

(İHA)

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