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  4. Rodeo binicisinin zor anları! Seyircilerin gözü önünde yaşadı: Boğa tarafından boynuzlandı... "Yavaş yavaş öldüğümü hissettim"

Rodeo binicisinin zor anları! Seyircilerin gözü önünde yaşadı: Boğa tarafından boynuzlandı... "Yavaş yavaş öldüğümü hissettim"

13.02.2025 16:43
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
13.02.2025 16:43
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde düzenlenen Conley Invitation Bull Riding yarışmasına katılan Zachary Naegele isimli bir rodeocu korkunç bir kaza yaşadı. Boğanın üzerinden düşen Naegele'nin boynuna boğanın boynuzu saplandı. Zachary Naegele acilen hastaneye kaldırıldı.

Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde profesyonel bir rodeo binicisinin yüzlerce seyircinin gözü önünde bir boğa tarafından boynuzlanması yer aldı. 24 yaşındaki Naegele, seçtiği boğayla arenaya girdikten birkaç dakika sonra korkunç kazayı yaşadı. Dengesini kaybederek boğanın üzerinden düşen 24 yaşındaki rodeocu boğanın boynuzlarına takıldı ve şah damarında bir delik oluştu.

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SADECE YÜZÜNÜ ÇİZDİĞİNİ DÜŞÜNDÜ

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İlk başta Naegele, boğanın sadece yüzünü çizdiğini düşündü ancak boynundan kan pompalanmaya başladığında daha ciddi bir şey olduğunu anladı. Acilen hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan Naegele, "Bu kadar çok kanın dışarı aktığını görmek korkutucu bir andı. Hastaneye kadar geçen 20 dakikalık yolculuk sırasında yavaş yavaş nefessiz kaldığımı, girip çıktığımı ve yavaş yavaş öldüğümü hissettim" dedi.

"ŞANSLI OLDUĞUMU SÖYLEDİ"

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Ambulansta bayıldığını söyleyen Naegele, "Ambulansdayken çok fazla kan kaybettim. İlk kaybettiğim şey görme yeteneğim oldu ve görüşüm karardı. Hastaneye gitmeden hemen önce son nefesimi aldığımı hissettim ve bayıldım" diye konuştu.

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Durumu stabilize olduktan sonra Naegele, karotis arterinin yeniden inşa edilmesi ve boynundaki sinirlerin yeniden bağlanması için ameliyat oldu. Yaklaşık on yıldır boğa binen Naegele, uyandığında yaşadığı için büyük bir şaşkınlık hissettiğini söyleyerek, "Doktor bana hayatta olduğum için şanslı olduğumu söyledi" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Boğa
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