Roma Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda? (Canlı yayın ve alternatif kanallar)

Başakşehir bu akşam İtalya’da Roma deplasmanı ile UEFA Avrupa Ligi grup aşamasındaki mücadelesine başlıyor. Başakşehir zorlu Roma deplasmanından puan veya puanlar çıkartarak Avrupa Ligi’ne iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Peki Roma Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanaldan canlı izlenebilecek?
UEFA Avrupa Ligi fikstürüne göre karşılaşma Türkiye saati ile 22.00’da başlayacak.
Taraftarların Türkiye’de maçı canlı izlemek için beINSports üyeliğine sahip olmaları gerekiyor. Maçın Türkiye’deki TV yayını beIN Sports 1 kanalından, internet yani online yayını ise beIN Connect üzerinden verilecek. Alternatif olarak maçı Mynet’in dakika dakika canlı anlatımı ile de takip edebilirsiniz.
ROMA BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ (19.55)
Alternatif Kanallar:
Türkiye dışındaki taraftarlar ise bulundukları ülkede maçın yayın sahip kanaldan izleyebilirler.
Hindistan: Sony LIV, SONY TEN 1 HD, SONY TEN 1
Endonezya: Vidio, UseeTV
İran: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 4
Irak: beIN Sports HD 4, beIN SPORTS CONNECT
İrlanda: BT Sport Extra
İsrail: Sport 2
İtalya: Sky Sport Uno, TV8, Sky Calcio 2, SKY Go Italia, NOW TV
Arnavutluk: SuperSport 2 Digitalb
Cezayir: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 4
Arjantin: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur
Avustralya: Optus Sport
Avusturya: DAZN
Azerbaycan: CBC Sport Azerbaijan
Bahreyn: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 4
Bangladeş: SONY TEN 1 HD, SONY TEN 1, Sony LIV
Belize: FOX Play Norte, Fox Sports 2 Cono Norte
Benin: Canal+ Sport 1 Afrique
Bhutan: Sony LIV
Bolivya: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur
Bosna Hersek: Arena Sport 3
Brezilya: Fox Sports 2 Brazil
Bulgaristan: Ring.bg, Voyo Sport
Burkina Faso: Canal+ Sport 1 Afrique
Burundi: Canal+ Sport 1 Afrique, Startimes Sports Premium
Kamerun: Canal+ Sport 1 Afrique, StarTimes App
Kanada: DAZN
Cape Verde: Canal+ Sport 1 Afrique
Orta Afrika Cumhuriyeti: Canal+ Sport 1 Afrique
Çad: Canal+ Sport 1 Afrique, beIN Sports HD 4, beIN SPORTS CONNECT
Şili: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur
Çin: PPTV Sport China, QQ Sports Live
Kolombiya: ESPN Play Sur, ESPN2 Andina
Kongo: Canal+ Sport 1 Afrique, Startimes Sports Premium, StarTimes App
Demokratik Kongo: StarTimes App
Kosta Rika: Fox Sports 2 Cono Norte, FOX Play Norte
Cote D'Ivoire: Canal+ Sport 1 Afrique
Hırvatistan: Arena Sport 3
Güney Kıbrıs: Cytavision Sports 2, Cytavision on the Go
Çek Cumhuriyeti: Nova Sport 2, DIGI GO
Danimarka: Eurosport Player Denmark
Djibouti: beIN SPORTS CONNECT, Canal+ Sport 1 Afrique, beIN Sports HD 4
Dominik Cumhuriyeti: FOX Play Norte, Fox Sports 2 Cono Norte
Ekvador: ESPN Play Sur, ESPN2 Andina
Mısır: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 4
El Salvador: Fox Sports 2 Cono Norte, FOX Play Norte
Ekvator Ginesi: Canal+ Sport 1 Afrique
Fransa: RMC Sport en direct
Gabon: Canal+ Sport 1 Afrique
Gambiya: Canal+ Sport 1 Afrique
Almanya: TeleClub Sport Live, DAZN
Gana: StarTimes App, Startimes Sports Premium, Canal+ Sport 1 Afrique
Yunanistan: Cosmote Sport 3 HD
Guetemala: Fox Sports 2 Cono Norte, FOX Play Norte
Gine: Canal+ Sport 1 Afrique, StarTimes App, Startimes Sports Premium
Guinea-Bissau: Canal+ Sport 1 Afrique
Honduras: Fox Sports 2 Cono Norte, FOX Play Norte
Macaristan: Digi Sport 2
Ürdün: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 4
Kenya: Startimes Sports Premium, StarTimes App
Kuveyt: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 4
Lübnan: beIN Sports HD 4, beIN SPORTS CONNECT
Libya: beIN Sports HD 4, beIN SPORTS CONNECT
Makedonya: MaxTV Go, Arena Sport 2 Serbia
Madagaskar: StarTimes App
Malavi: StarTimes App
Maldivler: SONY TEN 1 HD, Sony LIV, SONY TEN 1
Mali: Canal+ Sport 1 Afrique
Malta: TSN6 Malta, GO TV Anywhere
Moritanya: beIN Sports HD 4, Canal+ Sport 1 Afrique, beIN SPORTS CONNECT
Meksika: FOX Play Norte, Fox Sports 2 Cono Norte
Karadağ: Arena Sport 2 Serbia, Arena Sport 3
Fas: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 4
Mozambik: StarTimes App, Startimes Sports Premium
Nepal: SONY TEN 1, SONY TEN 1 HD, Sony LIV
Hollanda: Fox Sports 5, Fox Sports Go
Nikaragua: Fox Sports 2 Cono Norte, FOX Play Norte
Nijer: Canal+ Sport 1 Afrique
Nijerya: Startimes Sports Premium, Canal+ Sport 1 Afrique, StarTimes App
Umman: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 4
Pakistan: SONY TEN 1, SONY TEN 1 HD, Sony LIV
Palestinian Territory: beIN Sports HD 4, beIN SPORTS CONNECT
Panama: Fox Sports 2 Cono Norte, FOX Play Norte
Paraguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur
Peru: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur
Polonya: Polsat Sport Premium 3, IPLA
Portekiz: Sport TV LIVE, Sport TV4
Katar: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 4
Romanya: Digi Sport 3 Romania, Look Sport, Telekom Sport 3 Romania
Rusya: Матч! Арена
Ruanda: Startimes Sports Premium, StarTimes App, Canal+ Sport 1 Afrique
Suudi Arabistan: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 4
Senegal: Canal+ Sport 1 Afrique
Sırbistan: Arena Sport 3, Arena Sport 2 Serbia
Sierra Leone: Canal+ Sport 1 Afrique
Slovakya: DIGI GO
Somali: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 4
Güney Afrika: Startimes Sports Premium, StarTimes App
Güney Sudan: beIN Sports HD 4, beIN SPORTS CONNECT
İspanya: Mitele Plus, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar+
Sri Lanka: Sony LIV, SONY TEN 1, SONY TEN 1 HD
Sudan: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 4
İsveç: Eurosport Player Sweden
İsviçre: DAZN, TeleClub Sport Live
Suriye: beIN Sports HD 4, beIN SPORTS CONNECT
Tanzanya: StarTimes App, Startimes Sports Premium
Togo: Canal+ Sport 1 Afrique
Tunus: beIN Sports HD 4, beIN SPORTS CONNECT
Türkiye: beIN Sports 2 Turkey, beIN CONNECT Turkey, Digiturk Play
Uganda: Startimes Sports Premium, StarTimes App
Birleşik Arap Emirlikleri: beIN Sports HD 4, beIN SPORTS CONNECT
Birleşik Krallık: BT Sport Extra
Amerika Birleşik Devletleri: TUDNxtra, B/R Live
Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur
Venezuela: Fox Sports 2 Cono Norte, ESPN2 Andina, ESPN Play Sur, FOX Play Norte
Yemen: beIN Sports HD 4, beIN SPORTS CONNECT
Zambiya: StarTimes App
MUHTEMEL 11’LER
Roma: Pau Lopez, Florenzi, Mancini, Fazio, Kolarov, Cristante, Vereout, Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan, Dzeko
Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Aziz Behich, Alexandru Epureanu, Gael Clichy, Mahmut Tekdemir, Mehmet Topal, Edin Visca, Danijel Aleksic, Robinho, Enzo Crivelli
MAÇ ÖNCESİ TAKIMLARIN FORM VE PUAN DURUMU
Süper Lig’deki son maçında berabere kalan Başakşehir UEFA Avrupa Ligi’ne nasıl bir performans sergileyecek?.
Takımların son beş maçlarındaki performanslarına bakıldığında Başakşehir’in 2 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik bir performans gösterdiği görülüyor. Roma ise son 5 maçında 2 galibiyet elde etmiş, 3 kez berabere kalmış.
İstatistikler:
Roma ile Başakşehir, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez karşılaşıyor.
Türk takımlarını konuk ettiği hiçbir Avrupa maçını kaybetmeyen Roma (4G1 B), tarihinin en farklı galibiyetini de bir Türk temsilcisine karşı aldı (10-1 vs Altay).
Avrupa arenasında çıktığı 10 deplasman maçının sadece birini kazanabilen Başakşehir (3B 6M), tek galibiyetini Ludogorets'i yenerek aldı (2-1).
Tarihinde üçüncü kez Avrupa Ligi gruplarında mücadele edecek olan Roma, daha önceki iki tecrübesinde de gruptan çıkmayı başardı (2009/10 & 2016/17).
Avrupa kupalarında çıktığı son dört maçta galip gelemeyen ve gol atamayan Başakşehir (1B 3M), son üç karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu.
İç sahada çıktığı son dokuz Avrupa kupası maçının sekizini kazanan Roma, tek yenilgisini geçen sezon Real Madrid'den aldı (0-2).
Roma forveti Edin Dzeko, Avrupa Ligi'nde ilk 11 çıktığı son iki karşılaşmada gol atamadı ancak daha önceki üç karşılaşmada rakip fileleri sekiz kez havalandırmıştı (2016/17 sezonu).
Başakşehir oyuncusu Edin Visca, Avrupa Ligi gruplarında sahaya çıktığı son üç maçta da gol atmayı başardı (2017/18 sezonu).
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