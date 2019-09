Roma Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda? (Canlı yayın ve alternatif kanallar)

Başakşehir bu akşam İtalya’da Roma deplasmanı ile UEFA Avrupa Ligi grup aşamasındaki mücadelesine başlıyor. Başakşehir zorlu Roma deplasmanından puan veya puanlar çıkartarak Avrupa Ligi’ne iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Peki Roma Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanaldan canlı izlenebilecek?

ROMA BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi fikstürüne göre karşılaşma Türkiye saati ile 22.00’da başlayacak.

ROMA BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI YAYIN

Taraftarların Türkiye’de maçı canlı izlemek için beINSports üyeliğine sahip olmaları gerekiyor. Maçın Türkiye’deki TV yayını beIN Sports 1 kanalından, internet yani online yayını ise beIN Connect üzerinden verilecek. Alternatif olarak maçı Mynet’in dakika dakika canlı anlatımı ile de takip edebilirsiniz.

Alternatif Kanallar:

Türkiye dışındaki taraftarlar ise bulundukları ülkede maçın yayın sahip kanaldan izleyebilirler.

