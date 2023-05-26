Rosalinda'nın yıldızı Thalia son haliyle şaşırttı! Adeta yıllara meydan okuyor

90'lı yıllarda büyük bir izleyici kitlesine sahip olan ve Türkiye'de izlenme rekorları kıran pembe dizilerden Rosalinda ve Marimar'n başrol oyuncusu Thalia'nın son halini görenler çok şaşırdı. Sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiren Thalia güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

Latin Grammy ödüllü Meksikalı pop şarkıcı Thalia sosyal medyayı aktif kullanıyor. Ünlü ismin paylaşımlarına kullancılar; 'Gençliğinden daha da güzel', 'Yıllar onu teğet geçmiş', 'Zaman onu saymayı unutmuş' gibi yorumlar yapıyorlar.

Mezzo-soprano sese sahip, Latin müziğinin en güçlü vokallerinden biri olan Thalia müzik kariyerine 80'lerin başında Din Din adlı bir çocuk grubunun solisti olarak başladı.

1986 yılında, o zamanlar Latin Amerika'da ses getirmiş olan Timbiriche müzik grubuna katıldı ve grup ile 5 stüdyo albüm yayınladı. 1989 yılında gruptan ayrıldı.

Artık solo artist olma isteği başlamıştı ve o yıl ilk albümünü hazırlamak üzere Los Angelas'a yerleşti.

Latin popunun en önemli temsilcilerinden biri olarak gösterilen Thalia, bugüne dek dünya çapında 40 milyondan fazla satmıştır. "1990'lı yılların en çok satan Latin şarkıcısı" unvanını taşır.

Rol aldığı pembe diziler ile Türkiye'de de binlerce hayranı olan yıldız, en çok tanınan Meksikalı aktrislerdendir.

Gelmiş geçmiş en çok satış yapmış Meksikalı kadın şarkıcıdır.