RTÜK'ten dizilere küfür ve şiddet cezası

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, RTÜK'ün dün gerçekleştirilen toplantısında yeni yayın dönemine başlayan ve ilk bölümlerinden itibaren reyting sıralamasında zirveye yerleşen bazı TV dizilerinde özellikle gençler ve çocuklar açısından olumsuz örnek oluşturan sahneler ele alındı.

Bu kapsamda, Show TV'nin Gülperi isimli dizisinde bir kadına taciz-tecavüz girişimi, makasla yaralama ve bir kadının tokatlanarak darbedilmesi sahnelerinin ekrana getirildiğini saptayan Üst Kurul, bu sahnelerin çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek nitelikte olduğu kanaatine vardı. Gülperi dizisindeki bu sahneler nedeniyle Show TV'ye idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

ÇUKUR'UN YENİ SEZONUNA CEZA

Geçen sezonun hem en çok izlenen hem de çok izleyici şikayetine konu olan yapımlarından ‘Çukur' dizisi de yeni sezondaki ilk bölümlerinde RTÜK'ün yaptırımına uğradı.

Üst Kurul, dizide yoğun şekilde kullanılan şiddet içerikli sahne ve diyalogların çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek nitelikte olduğunu değerlendirerek dizinin yayınlandığı Show TV'ye idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.