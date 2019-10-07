RTÜK üyesi Bildirici: 'O Ses Türkiye'de 5 Ekim akşamı yaşananlar tam bir skandaldır

Medya Ombudsmanı ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi Faruk Bildirici, TV8’de yayımlanan O Ses Türkiye programında RTÜK’te çalıştığını belirten yarışmacı Fethi Ahmet Fırat ile jüri üyeleri arasında geçen diyaloğu eleştirdi.

Kişisel Twitter hesabında paylaşımlarda bulunan Bildirici, "O Ses Türkiye programında 5 Ekim akşamı yaşananlar tam bir skandaldır. F.A. Fırat adlı katılımcı, 'RTÜK çalışanı' olduğunu açıklayınca Acun Ilıcalı, 'İlk defa hani RTÜK ile ilgili bir konuda biz bu tarafa geçmiş olduk. Ama tabii ki maç 5-1 bitebilir. O yüzden gol atmasak daha iyi olur' demiştir" ifadesini kullandı.

Bildirici şöyle devam etti:

"Sanırsınız bu kişi, RTÜK’ü temsilen yarışmaya katılmış. Beyazıt Öztürk de 'Yok ben zaten korktum' diye ekleyerek RTÜK’ten olduğu için bu yarışmacının kayırılması gerektiği mesajını aldığını ifade etmiştir.

Bununla da kalmamış, RTÜK çalışanı Fırat, 'RTÜK üyesi değilim, RTÜK’te çalışıyorum. Onu da yapacağız inşallah. 2 yıl sonra inşallah RTÜK üyesi olarak da sizi RTÜK’te misafir olarak ağırlamak isterim' diye konuşmuştur.