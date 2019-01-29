Ruhsatta yazılanlar ne demek? Ruhsattaki araç sınıfı (J) ve cinsi (D5) ne anlama geliyor?

İlk olarak konunun hemen ne olduğunu anlayabilmek için görsel bir örnek verelim. Aşağıda konumuzla ilgili olan kısımlar doldurulmuş, gerisi boş bırakılmıştır.

Araç Tipi (D2): Bu bölüm tamamen üretici ile alakalı olup, devletin belirlediği bir ifade değildir. Resimde örnek verdiğimiz araç ise bir VW Polo. Dikkat edilecek olursa Araç Tipi karşılığı, şaşe numarasının ortasında yer alan 2 harf yani AW ile doldurulmuş (kırmızı işaretli). Bu nedenle bu kısım için mantık yürütmeye ve anlamaya çalışmaya gerek bulunmuyor.

Gelelim esas önemli konulara;

Araç Sınıfı (J)

Öncelikle; Araç sınıfının (J) araç cinsinin (D5) bir üst başlığı olduğunu belirtmekte fayda var. Bu nedenle ilk olarak araç sınıfları nelermiş görmek gerekiyor.

M (En az 4 tekerlekli, motorlu yolcu taşıma amaçlı araçlar)

M1: Sürücü dışında en fazla sekiz oturma yerine sahip (M1<8+1)

M2: Sürücü dışında sekizden fazla oturma yerine sahip (M2>8+1). Azami ağırlığı 5 ton altı.

M3: Sürücü dışında sekizden fazla oturma yerine sahip (M3>8+1). Azami ağırlığı 5 ton üstü.

M2 ve M3 için geçerli alt sınıf; Yolcu sayısı sürücü hariç 22’yi aşanlar;

Sınıf 1: Ayakta yolcu taşımak için ayrılmış alanlar vardır ve yolcu iniş binişleri sıkça yapılır. (Ör: Belediye otobüsleri, metrobüsler)

Sınıf 2: Esas olarak yolcuların oturarak taşınması amaçlanmıştır. Ancak yolcular, koridorda ve eğer bulunuyorsa 2 çift oturma yeri için ayrılan boşluğu aşmayacak bir alanda ayakta durabilir. (Bu sınıfa giren az sayıda araç mevcut)

Sınıf 3: Yolcuları tamamı oturma yerine sahip olmalıdır. Ayakta yolcu kabul edilmez. (Şehirlerarası otobüsler)

M2 ve M3 için geçerli alt sınıf; Yolcu sayısı sürücü hariç 22’yi aşmayanlar;

Sınıf A: Oturanların yanında ayakta yolcu alacak şekilde tasarlanmıştır ve ayaktai yolcular için donanımlar mevcuttur. (Ör: Dolmuşlar)

Sınıf B: Yolcuları tamamı oturma yerine sahip olmalıdır. (Ör: Okul servisleri)