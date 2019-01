Ruhsatta yazılanlar ne demek? Ruhsattaki araç sınıfı (J) ve cinsi (D5) ne anlama geliyor?

T (Tekerlekli traktörler)

T1: Maks. hızı 40km/s altı, sürücüye en yakın dingil iz genişliği 1,150mm’den az, yüksüz kütlesi 600kg üstü, alt açıklığı 1,000mm’den az

T2: Maks. hızı 40km/s altı, sürücüye en yakın dingil iz genişliği 1,150mm’den az, yüksüz kütlesi 600kg üstü, alt açıklığı 6,00mm’den az

T3: Maks. hızı 40km/s altı, yüksüz kütlesi 600kg altı

T4: Maks. hızı 40km/s altı, özel amaçlı (Üzüm asmaları gibi, yukarıya doğru büyüyen mamullerle çalışmak için tasarlanmış, ayrıca aşırı geniş ve aşırı dar traktörler)

T5: Maks. hızı 40km/s üstü

C (Paletli Traktörler)

T1’den T5’e kadar kategorilere benzer olarak tarif edilen traktörler

R (Traktör römorkları)

R1: Her bir dingil için 1,500kg yükün altı

R2: Her bir dingil için 1,500kg – 3,500kg arası

R3: Her bir dingil için 3,500kg – 21,000kg arası

R4: Her bir dingil için 21,000kg üstü

S (Çekilen makinalar – Tarım makinaları)

S1: Her bir dingil için 3,500kg ağırlığı aşmayan

S2: Her bir dingil için 3,500kg ağırlığı aşan

Cinsi (D5), (Araç gövde tipi)

Araç sınıflarının bir nevi kasa tiplerine göre detaylandırılmısını sağlayan araç cinsi, aslında gövde tipinine göre sınıflandırmadır. Yukarıdaki ruhsat görselinde sarı ile işaretli kısımda yer alır.