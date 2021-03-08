'Türkiye'nin dahil olduğu bir anlaşma olmadan gaz satılamaz'

Makalede, Türkiye'nin bölgede keşif çalışmalarına devam ettiğine dikkat çekilerek bunun Anastasiadis'in çok güvendiği, Yunanistan, Mısır ve İsrail’den oluşan üçlü ittifakı anlamsız hale getirdiğinin altı çizildi. Makalede, GKRY’nin bölgede ittifak kurduğu Yunanistan, Mısır ve İsrail’in, Rum kesimini dışlayan enerji planı yaptığı da vurgulandı.

Anastasiadis'in ilk iki hedefinde başarılı olduğu ancak Doğu Akdeniz'deki enerji denkleminde Türkiye'yi dışlayarak "korkunç bir yanlış değerlendirme" yaptığı ifade edilen makalede, sonunda, Rum kesimini Doğu Akdeniz'de bir enerji oyuncusu haline getirme ve bölgede Türkiye'nin olmadığı bir enerji merkezi oluşturma politikasının çöktüğü kaydedildi.

Cyprusmail gazetesinde "Anastasiadis’in enerji konusundaki hayalleri bize pahalıya mal oluyor" başlığıyla yayımlanan makalede, Rum lideri Nikos Anastasiadis'in Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynakları konusunda Türkiye'yi dışlaması da dahil yaptığı yanlışlara yer verildi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Mısır ile deniz yetki alanlarına ilişkin bir anlaşmayı imzalayabilecekleri yönündeki açıklamasına atıfta bulunulan makalede, bu durumun Rum kesimi için işleri daha da zorlaştıracağı ifade edildi.

Makalede Türkiye ile Mısır arasında normalleşme yaşanması ve olası deniz yetki alanları anlaşması imzalanmasının Kıbrıs Rum kesimine nasıl yansıyacağı da sorgulanırken, Rum kesiminin Münhasır Ekonomik Bölge konusunda Türkiye ile anlamaya varmadıkça doğal gaz satması mümkün olmadığı vurgulandı.

"MISIR'LA BİR ANLAŞMA İMZALAYABİLİRİZ"

Çavuşoğlu, 3 Mart’ta, Mısır'ın Türkiye'nin kıta sahanlığının içine girmeden kendi kıta sahanlığı içinde sismik araştırma ve faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade ederek "Mısır, bizim kıta sahanlığımıza saygı göstermeye devam ediyor, biz bunu olumlu karşılıyoruz." demişti.

Türkiye ve Mısır'ın Doğu Akdeniz'de en uzun karası ve sınırları olan iki ülke olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "İlişkilerimizin seyrine göre biz de Mısır'la deniz yetki alanlarını müzakere ederek bir anlaşma imzalayabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

