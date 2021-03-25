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  4. Rum Kesimi’nde camiye ‘haç’ resmi çizip, ‘Türklere ölüm’ tehditleri yazıldı

Rum Kesimi’nde camiye ‘haç’ resmi çizip, ‘Türklere ölüm’ tehditleri yazıldı

25.03.2021 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'ın Osmanlı İmparatorluğu'ndan 25 Mart 1821'de bağımsızlığını ilan etmesiyle kutlanan Ulusal Bağımsızlık Bayramı’nın 200’üncü yıl dönümü nedeniyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Limasol kentinde sokağa dökülen aşırı sağcı bir grup, Piskobu Camisi’ne sprey boyalarla haç resmi çizip, ‘Türklere ölüm’ yazısı yazdı.

Rum Kesimi’nde camiye ‘haç’ resmi çizip, ‘Türklere ölüm’ tehditleri yazıldı

Yunanistan'ın Ulusal Bağımsızlık Bayramı’nın 200’üncü yıl dönümü nedeniyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde de törenler ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Limasol kentinde aşırı sağcı bir grup, 1821 pankartlarıyla düzenlediği yürüyüşte, "Türklere ölüm, Türk’e ölüm” sloganları attı. Aşırı sağcı grup Piskobu Camisi’nin duvarlarına mavi sprey boya ile haç çizerek, ‘Bütün Türklere ölüm, 1821’ yazdı.

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Aşırı sağcı Rumlar tarafından yapılan çirkin saldırı, sosyal medyada tepkiye neden oldu. Sosyal medya yer alan yorumlarda, "Dünya artık Rumlarla birleşmenin mümkün olmadığını görmeli. Bu zihniyetle bir arada yaşamak için çaba harcamayın” ifadeleri yer aldı. (DHA)

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Yunanistan

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