Rus gazeteci Maria Gladkikh'in itirafı Cüneyt Özdemir'i kahkahaya boğdu: Dans ederim ama altımda pek bir şey yok

Geçtiğimiz gün CNN Türk'te yayınlanan Ahmet Hakan'ın programında koronavirüsün ve aşının konuşulurken, konu bir anda dans türlerine geldi. Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu'nun bale yapmasını istediği Rus gazeteci Maria Gladkikh bale ve salsayı bilmediğini bachata dansı yaptığını söyledi. Ardından ise Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu "Bak Maria böyle oynanıyor" deyip zeybek oynamaya başladı. Canlı yayındaki bu ilginç anlar Cüneyt Özdemir'in YouTube programına da konu oldu.

Cüneyt Özdemir, Rus gazeteci Maria Gladkikh'i canlı yayına konuk aldı. Programda yaşananları tekrar izleyince gülmekten ağladığını söyleyen Gladkikh, "Koronayı konuşacağız haber konuşacağız dediler ben de ona göre hazırlandım. Çok karışık duygulardayım. Çıktığımda önce salsa oldu, sonra şarkı söyledi ardından zeybek oynadı. Ama Türk televizyon kanallarını çok sevmeye başladım. Rusya'da hiç bir zaman böyle bir şey görmedim. Rusya'da ana haber bülteni sunuyorum ve haber programı yapıyorum. Ama benim program böyle eğlenceli değil. Hayatımı yeniden gözden geçirmeye başladım. Hocayı belki kendi programıma davet edebilirim" ifadelerini kullandı.