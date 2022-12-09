Rus lider Putin'den net mesaj! "Cesaret eden ülkeyi yeryüzünden sileriz"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te önemli açıklamalarda bulundu. Nükleer tehlike, Ukrayna savaşı ve ABD ile yapılan mahkum takasına değinen Putin, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna meselesi çözüm sürecinin basit olmayacağını ve zaman gerektireceğini belirterek, "Öyle ya da böyle, bu sürecin tüm katılımcıları sahadaki gerçekleri kabul etmek zorunda kalacak." dedi.

Putin, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleştirilen Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Yüksek Konseyi toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa değinen Putin, "özel askeri operasyonun" devam ettiğini belirterek, "Bizde her şey stabil. Bugün herhangi bir sorun bu noktada yok." dedi.

Putin, Ukrayna meselesinin çözümüne ilişkin ise "Meselenin çözüm süreci basit olmayacak ve zaman gerektirecek. Öyle ya da böyle, bu sürecin tüm katılımcıları sahadaki gerçekleri kabul etmek zorunda kalacak." ifadesini kullandı.

"MERKEL'İN AÇIKLAMALARI HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI"

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, "Minsk barış anlaşmasının, Ukrayna’nın Rusya ile savaşa hazırlanması için zaman kazandırmak amacıyla 2015’te imzalandığı" yönündeki açıklamasını değerlendiren Putin, bu açıklamalarının kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

Vladimir Putin, "Şimdi güven sorunu ortaya çıkıyor. Güven zaten neredeyse sıfır düzeyde. Böyle açıklamalarda sonunda nasıl anlaşabiliriz, biriyle anlaşmak mümkün mü, garantiler nerede gibi sorular oluşuyor." şeklinde konuştu.

NÜKLEER SİLAHIN KULLANILMASI İHTİMALİ

Nükleer silahın kullanılması ihtimalini de değerlendiren Putin, şunları kaydetti:

"Füze uyarı sistemimiz sinyal aldığında, tarafımızdan yüzlerce füze fırlatılıyor. Bunları durdurmak imkansız. Bu bir yanıttır. Bu ne anlama geliyor? Düşmanın füzelerinin parçalarının Rusya Federasyonu topraklarına düşmesi kaçınılmazdır ancak düşmandan geriye hiçbir şey kalmaz. Çünkü yüz füzeyi durdurmak imkansızdır. Elbette bu, caydırıcı bir unsurdur. Ancak düşman, önleyici bir saldırı gerçekleştirmenin mümkün olduğunu düşünüyorsa, biz de bunu düşünmüyorsak, bu, diğer ülkelerin savunma alanında bu tür fikirlerin bize yarattığı tehditleri düşünmemizi zorluyor."

RUS PETROLÜNE TAVAN FİYAT UYGULAMASI

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rus petrolüne tavan fiyat uygulamaya başlamasını değerlendiren Putin, "Petrole uygulanan tavan fiyat, petrolümüzü sattığımız fiyat seviyesinde, etkilenmeyeceğiz." dedi.

Tavan fiyat uygulamasına yanıt vereceklerini belirten Putin, "Daha önce de dediğim gibi, bu tür kararlar alanlara petrol satmayacağız. Hatta, henüz alınmış bir karar olmasa da gerekirse petrol üretimimizi düşürmeyi değerlendirebiliriz." diye konuştu.

Putin, tavan fiyat kararının "aptalca" olduğunu belirterek, petrol fiyatlarının artacağını ve kararı uygulayanların asıl zarar görenler olacağını söyledi.

ABD İLE MAHKUM TAKASI

ABD ile Rusya arasında dün yapılan mahkum takasına da değinen Putin, "Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) takastan sorumluydu. Müzakereler yapıldı ve sonuç elde edildi. Temaslar sürüyor. İstihbarat birimleri arasındaki temaslar hiç durdurulmamıştı." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, yeni bir mahkum takası ihtimalinin bulunup bulunmadığına yönelik soruyu yanıtlayarak, "Her şey mümkün. Gelecekte de bu çalışmalara devam etmeyi reddetmiyoruz." dedi.

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin ile CIA Direktörü Bill Burns’un MİT'in ev sahipliğinde Ankara'da 14 Kasım’daki görüşmesine de değinen Putin, "Bu görüşme Amerikalıların inisiyatifiyle gerçekleştirildi. Görüşmelerden olağanüstü bir şey beklemiyorduk, normal bir çalışma şeklinde geçti. Temasların devam etmesi konusunda anlaştılar." diye konuştu. (AA)