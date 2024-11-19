Rus Nostradamus olarak bilinen kahin Kazhetta Akhmetzhanova kehanetleriyle sosyal medyada gündem yaratmayı başardı! "Son derece tehlikeli bir dönem geliyor"

MYNET|DIŞ HABERLER Rus Nostradamus olarak bilinen kahin Kazhetta Akhmetzhanova açıklamalarıyla sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı. Kremlin destekli Rusya medya kuruluşu Moskovskij Komsomolets'e konuşan Akhmetzhanova dünyadaki düzenin ve özellikle Rusya-Ukrayna savaşının daha iyiye gitmeden önce daha da kötüleşeceğini iddia etti.

Önümüzdeki birkaç aylık sürece dikkat çeken Akhmetzhanova, "Şu anda, birkaç ay sürecek son derece tehlikeli bir dönem geliyor. Durum şu anda çok zor. Rusya-Ukrayna savaşı 2025 yılına kadar çözülecek" dedi.