Rus temizlik görevlisini bir gören bir daha baktı! Güzelliği sosyal medyada gündem yarattı: "Model olmalıymış"

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede viral olurken kullanıcıların yorum ve beğenilerini de beraberinde getirdi. Özellikle sosyal medyada son dönemde insanları doğal hallerinde fotoğraflayan sokak fotoğrafçılarının paylaşımları popüler. Bu kez sokak fotoğrafçısının kadrajına Rus bir temizlik görevlisi takıldı.

Fotoğrafçı temizlik görevlisi olan kızın yanına yaklaştı önce görevi başındayken birkaç karesini çekti. Ardından kendisine poz vermesini istedi. Ortaya çıkan görüntüler sosyal medya kullanıcılarının beğenisini topladı.

Bir sosyal medya kullanıcısı görüntülere, "Model olmuştur çoktan" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Model olmalıymış" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı, "Gerçekten çok güzel" yorumunda bulundu.