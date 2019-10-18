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Russell Crowe’dan Cem Yılmaz’a sürpriz mesaj

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 15:21 | Son Güncelleme

Hollywood'un yıldız ismi Russell Crowe, Karakomik Filmler ile izleyicilerin karşısına çıkan Cem Yılmaz'a tebrik mesajı gönderdi.

Russell Crowe’dan Cem Yılmaz’a sürpriz mesaj

Cem Yılmaz’ın 2 Arada ve Kaçamak’tan oluşan Karakomik Filmleri izleyicilerle buluştu. Yüzlerce isim Cem Yılmaz’a yeni filmleri için tebrik mesajı gönderdi. Mesaj gönderen isimlerden birisi ise Yeni Zelandalı usta oyuncu Russell Crowe’du.

Cem Yılmaz ile Russell Crowe, bundan 5 yıl önce vizyona giren Son Umut filminde birlikte rol almışlardı.

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Usta komedyen Crowe’un mesajıyla ilgili bir tweet attı.

“Sevenim çok” cümlesiyle başlayan Yılmaz, “Geçmiş 6 sene boyunca her filmimde arayıp, hayırlı olsun başarılar der mi lan bir insan? Amcanın oğlu olsa yapmaz. İyi adam iyi. Ne zaman bir kardeşe ihtiyacın olsa, o hep orada. Teşekkürler Maximus” yazdı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
adamsın da ondan..yürü be bir numarasın her zaman...
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