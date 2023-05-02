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Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber oy kullandı! "Bugün önemli bir gündü!"

02.05.2023 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski milli kaleci Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber son paylaşımıyla dikkat çekti. 14 Mayıs'ta gerçekleşecek Türkiye genel seçimleri için oyunu İngiltere'de kullanan ünlü isim "Vatanıma, milletime, bizlere hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber oy kullandı! "Bugün önemli bir gündü!"

Eski milli kaleci Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek Türkiye genel seçimleri için oyunu İngiltere'de kullandı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Reçber oy kullanırken poz da verdi.

Ekran Alıntısı

Işıl Reçber paylaşımında ise "Bugün önemli bir gündü! Vatandaşlık görevimi yerine getirip güzel Türkiyem için oy kullandım. Londra'da biraz erken başlıyor ve 29 Nisan -7 Mayıs arası devam ediyor. Vatanıma, milletime, bizlere hayırlı uğurlu olsun. Her nerede olursak olalım tek bir vatanımız var…" dedi.

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Rüştü Reçber sosyal medya

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