HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Rüşvet operasyonunda ifadeler ortaya çıktı! Şoke eden sözler: 'Ben buranın Allah'ıyım...'

Rüşvet operasyonunda ifadeler ortaya çıktı! Şoke eden sözler: 'Ben buranın Allah'ıyım...'

18.05.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy Belediyesi'nde görevli zabıta memurları ile gıda mühendislerine rüşvet verdikleri gerekçesi ile gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. İfade veren şüphelilerden birinin, zabıta memuru A.K. için "Ben buranın Allah'ıyım. Bana para verdiğiniz takdirde size ceza yedirmem' diyordu" dediği öğrenildi. Bir diğer şüpheli ise yasal izinleri olmasına rağmen inşaat alanına ceza yazılması üzerine zabıta görevlisi A.K.'ye elden para verdiğini ileri sürdü. İşte dikkat çeken o ifadeler!

Rüşvet operasyonunda ifadeler ortaya çıktı! Şoke eden sözler: 'Ben buranın Allah'ıyım...'

Kadıköy Belediyesi görevlilerinin de gözaltına alındığı rüşvet operasyonuyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Rüşvet verdikleri gerekçesi ile gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinde zabıta görevlilerinin göstermelik olarak denetim yaptıklarını, ceza kesilmemesi için zabıtalara elden para verdiklerini söyledikleri öğrenildi.

"DENETİMLERİ GÖSTERMELİK YAPTIĞINI SÖYLÜYORDU"

Şüphelilerden birinin ifadesinde, "Bütün yasal izinlerim olmasına rağmen, zabıta memuru A.K.'ye 5 bin lira para verdim. Bu süre zarfında A.K., göstermelik olarak inşaat alanına geliyordu. Bize herhangi bir cezai işlem uygulamadığını, bu denetimleri de sadece göstermelik olarak yaptığını söylüyordu" dediği kaydedildi. Bir başka şüphelinin ise, "Zabıta memuru C.U. bana, 'Ben buranın Allah'ıyım, bana para verdiğiniz takdirde size ceza yedirmem' diyordu." dediği belirtildi.

son-dakika-kadikoy-belediyesi-calisanlarina-rusvet-operasyonu-dikkat-ceken-bagdat-caddesi-detayi-1652782577863

"ELDEN 5 BİN LİRA VERDİĞİNİ GÖRDÜM"

Bir diğer şüpheli ise yasal izinleri olmasına rağmen inşaat alanına ceza yazılması üzerine zabıta görevlisi A.K.'ye elden para verdiğini ileri sürerek, "İnşaat çalışanlarından birisi müteahhite, zabıtaların inşaat alanına ceza kestiklerini söyledi. Bunun üzerine zabıta görevlisi A.K. ile inşaat alanı içerisinde müteahhittin zabıtaya 5 bin lira para verdiğini gördüm" dediği öğrenildi.

"BURAYI DAĞITIRIZ İZİN ALMANIZ MÜMKÜN DEĞİL"

Bir diğer şüpheli ise zabıtaların 'Burayı dağıtırız' diyerek rüşvet aldıklarını belirtip, "Kadıköy zabıta memurlarının, iş sahasına gelerek, 'Burayı toplarız, dağıtırız, bu bölgeden izin almanız mümkün değil' diyerek tehdit etti. Bu nedenle R.E. isimli kişi, soy isimlerini bilmediğim, C., Y., ve İ. isimli zabıtalara elden 500 ile bin lira arasında para verdi" iddiasında bulundu.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı bomba eylemi yapacaklardı! "Yakalandı"Canlı bomba eylemi yapacaklardı! "Yakalandı"
AK Parti'nin 18 puan kaybettiği il! Oylar iki partiye dağıldıAK Parti'nin 18 puan kaybettiği il! Oylar iki partiye dağıldı
Yolda karşılaştığı kardeşlere kurşun yağdırdıYolda karşılaştığı kardeşlere kurşun yağdırdı
Anahtar Kelimeler:
Kadıköy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü spikerden acı haber! O detay yürek yaktı

Ünlü spikerden acı haber! O detay yürek yaktı

Akaryakıta büyük bir zam daha geliyor!

Akaryakıta büyük bir zam daha geliyor!

Uzman çavuşu öldürmüştü! Bu mesajı yazmış: Yatakta iyi değilsin

Uzman çavuşu öldürmüştü! Bu mesajı yazmış: Yatakta iyi değilsin

Kılıçdaroğlu, 'çok kararlıyım' diyerek açıkladı: Derhal partiden atılması lazım

Kılıçdaroğlu, 'çok kararlıyım' diyerek açıkladı: Derhal partiden atılması lazım

Erdoğan'dan SADAT, Atatürk Havalimanı ve Kaftancıoğlu açıklaması

Erdoğan'dan SADAT, Atatürk Havalimanı ve Kaftancıoğlu açıklaması

Korkunç görüntü! Kazdıkça çıktı, kokuya dayanamadılar

Korkunç görüntü! Kazdıkça çıktı, kokuya dayanamadılar

İlginizi Çekebilir

Bacağına karşılık tam 4 milyon sterlin istedi!

Bacağına karşılık tam 4 milyon sterlin istedi!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Etkisini anında göreceğiniz güzellik ürünleri

Etkisini anında göreceğiniz güzellik ürünleri

Okulda skandal! Öğretmen öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi

Okulda skandal! Öğretmen öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi

132 kişiye mezar olmuştu! Kazanın nedenine dair şaşırtan iddia

132 kişiye mezar olmuştu! Kazanın nedenine dair şaşırtan iddia

Hem spor hem şık kombinlere uygun kot ceket modelleri

Hem spor hem şık kombinlere uygun kot ceket modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.