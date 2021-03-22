Rusya'da 'kedi bürosu' kuruldu!

Sahipsiz kedilere yönelik yardım hattı oluşturduklarını aktaran Dmitriyeva, "Evsiz kedilerin birçoğu eski binaların bodrum katlarında yaşıyor. Bu binalar yıkıldığında kedilerin birçoğu sokakta kalıyor. İnsanlar da bu hattı arayarak, sokakta kalan kedilerle ilgili bilgi veriyor. Biz de bu kedileri kurtarıyoruz." dedi.

Kent Hayvanlarını Koruma Vakfı Müdürü Ekaterina Dmitriyeva, AA muhabirine, vakıfın hayata geçirdiği projeleri ve açtıkları ortak çalışma ofisiyle ilgili bilgi verdi.

Evde veya iş yerinde çalışmak istemeyenler de buraya gelerek belirli ücret karşılığında kedilerin bulunduğu ortamda çalışabiliyor ve onlarla oyun oynayabiliyor.

Rusya’da yaklaşık 37 milyon kedinin evde yaşadığı bilgisini paylaşan Dmitriyeva, sahipsiz kedilerin sayısının da yükseldiğini ve bu nedenle, kedileri barındıran ortak çalışma ofisini oluşturduklarını ifade etti.

"KEDİLER İNSANLARDA OLUMLU DUYGULAR YARATABİLİYOR"

Ekaterina Dmitriyeva, hayvanların insanı rahatlatarak stresini azalttığını ve insana çalışma esnasında yardımcı olduğunu belirterek, "Vatandaşlar, burada kedilerle konuşabiliyor, oynayabiliyor, birlikte çalışabiliyor. Buradaki kediler, insanlarda olumlu duygular yaratabiliyor. Ayrıca belirli bir ücret karşılığında buraya gelenler, kedilere de yardımcı oluyor. Bazıları mama getiriyor." dedi.

Kedilerin, ofise gelmeden önce veteriner kliniğinde muayene ve sterilize edildiğini aktaran Dmitriyeva, ofiste yaklaşık 20 kedinin bulunduğunu söyledi.

Kedilere dünyadaki şehir adlarını verdiklerini anlatan Dmitriyeva, "Kedilere, Barselona, Boston, Lizbon, St.Petersburg, Korolev gibi şehir isimlerini verdik. Moskova ismini taktığımız kediyi yeni doğurduğu yavrularıyla bir binada bulduk. Bu kediyi altı yavrusuyla birlikte ofise getirdik" diye konuştu.