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  4. Rusya'da korkunç olay! 9 katlı binada doğal gaz patlaması: 2 ölü

Rusya'da korkunç olay! 9 katlı binada doğal gaz patlaması: 2 ölü

08.09.2021 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Noginsk kentindeki 9 katlı binada meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Patlama anı güvenlik kamerasına yansırken, bölgede büyük hasar meydana geldi.

Rusya'nın başkenti Moskova'nın yaklaşık 50 kilometre doğusunda yer alan Noginsk kentindeki 9 katlı bir binada doğal gaz patlaması meydana geldi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 8 KİŞİ DE YARALANDI

Patlamanın şiddetiyle dairelerde büyük hasar meydana gelirken, olay yerine Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı kurtarma ekipleri, ambulanslar ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Şu ana kadar 170 kişinin tahliye edildiği çalışmalarda 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 30 dairesi bulunan binada 8 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Patlamada çevredeki diğer binaların da camları kırılırken, etrafa savrulan parçalar park halindeki araçlara zarar verdi.

Patlamanın doğal gaz hattındaki basınç nedeniyle meydana geldiği ihtimali üzerinde durulurken, kesin nedenine yönelik inceleme başlatıldı.

(İHA)

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patlama Rusya
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