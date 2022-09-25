Rusya'da seferberlik ilanının ardından protestolar tırmandı! Polisin tokatına kafa atarak karşılık verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 21 Eylül'de ülkede kısmi seferberlik ilan etmesiyle başlayan karışıklık ve protestolar devam ediyor. Rusya’ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nin başkenti Mahaçkale, Yakutistan, İrkutsk, Reftinsky ve Arhangelsk’de eşlerini ve çocuklarını askere göndermek istemeyen kadınlar sokağa indi. Protestolarda göstericilerle polis arasında gergin anlar yaşanırken polisin tokatına karşılık bir göstericinin kafa atması ise ülkede gündem oldu. İşte Rusya'daki son duruma ilişkin detaylar...

GÖSTERİCİ, KENDİSİNE TOKAT ATAN POLİSE KAFA ATTI

Kadınlar, "Çocuklarımızı neden götürüyorsunuz?" diye bağırarak, "Kime saldırıldı? Rusya’ya mı saldırıldı? Ukrayna’ya saldıran bizdik. Rusya Ukrayna’ya saldırdı! Savaşı durdurun!" ifadelerini kullandı. Zaman zaman göstericiler ile polis arasında tansiyon yükselmesi ile polis göstericilere copla müdahale etti. Protesto sırasında 5 kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınan bir gösterici ise kendisine tokat atan polise kafa atarak karşılık verdi.

DAĞISTAN'DAN UKRAYNA'YA GÖNDERİLEN EN AZ 300 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ DÜŞÜNÜLÜYOR

Dağıstan’dan Ukrayna’ya şimdiden binlerce asker tedarik edildiğine inanılıyor ve son yapılan analizler, Dağıstan’ın savaşta diğer Rus bölgelerinden daha fazla kayıp verdiği tahmin ediliyor. Bu ayın başlarında yapılan bir analize göre, Ukrayna’da Rusya saflarında savaşan en az 300 Dağıstanlı askerin öldüğüne inanılıyor.

Rusya merkezli insan hakları ve medya projesi OVD-Info, Putin’in kısmi seferberlik kararı sonrası ülkenin dört bir yanında başlayan gösterilerde bugüne kadar 2 bin 247 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. (İHA)

