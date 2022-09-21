Rusya'da seferberlik ilanından sonra çok konuşulan canlı yayın! Kremlin Sözcüsü Peskov'un oğlunu arayıp askere çağırdılar, bakın ne yanıt verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'da kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından ülkede büyük bir karışıklık yaşandı. Peş peşe çok çarpıcı haberler gelirken çok sayıda Rus vatandaşının ülkeyi terk etmeye çalıştığı, birçok kentte de halkın sokaklara inerek protestolarda bulunduğu öğrenildi. Protestolar sebebiyle gözaltıların da olduğu aktarılırken bir Rus YouTube kanalında canlı yayında yaşanan diyalog, ülkedeki son duruma dair önemli işaretler içerdi.

CANLI YAYINDA ARAYIP ASKERE ÇAĞIRDILAR

Edinilen bilgilere göre canlı yayında sırasında Rus gazeteciler askeri yetkili gibi Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un seferberliğe gitmesi gereken oğlunu aradı.

Askeri yetkili gibi konuşan gazeteciler Peskov'un oğlunu askere çağırdı. Bunun üzerine Peskov'un oğlu kendisinin ‘Bay Peskov' olduğunu ve bu konuyu başka yollarla çözeceğini söyledi.

Söz konusu canlı yayınları tanınmış Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalny de resmi Twitter hesabından, bir hesabın tweetlerini retweetleyerek paylaştı.

