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Rusya'da seferberlik ilanından sonra çok konuşulan canlı yayın! Kremlin Sözcüsü Peskov'un oğlunu arayıp askere çağırdılar, bakın ne yanıt verdi

21.09.2022 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünya, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ülkede seferberlik ilan etmesinin ardından yaşanan gelişmelere kilitlendi. Çok sayıda Rus vatandaşının ülkeden ayrıldığı ve protestoların başladığı yönünde haberler gelmeye devam ederken bir YouTube kanalının canlı yayınında yaşanan olay ülkedeki karışıklığı bir kez daha gözler önüne serdi. Rus gazeteciler canlı yayında Kremlin Sözcüsü Peskov'un oğlunu askeri yetkili gibi arayıp seferberliğe katılması için askere çağırdı. Bakın kendisi ne yanıt verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'da kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından ülkede büyük bir karışıklık yaşandı. Peş peşe çok çarpıcı haberler gelirken çok sayıda Rus vatandaşının ülkeyi terk etmeye çalıştığı, birçok kentte de halkın sokaklara inerek protestolarda bulunduğu öğrenildi. Protestolar sebebiyle gözaltıların da olduğu aktarılırken bir Rus YouTube kanalında canlı yayında yaşanan diyalog, ülkedeki son duruma dair önemli işaretler içerdi.

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CANLI YAYINDA ARAYIP ASKERE ÇAĞIRDILAR

Edinilen bilgilere göre canlı yayında sırasında Rus gazeteciler askeri yetkili gibi Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un seferberliğe gitmesi gereken oğlunu aradı.

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Askeri yetkili gibi konuşan gazeteciler Peskov'un oğlunu askere çağırdı. Bunun üzerine Peskov'un oğlu kendisinin ‘Bay Peskov' olduğunu ve bu konuyu başka yollarla çözeceğini söyledi.

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Söz konusu canlı yayınları tanınmış Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalny de resmi Twitter hesabından, bir hesabın tweetlerini retweetleyerek paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya seferberlik
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