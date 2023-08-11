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Rusya'dan 47 yıl sonra bir ilk!

11.08.2023 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya, su kaynağı aramak için 1976’dan bu yana ilk defa Ay’a uzay aracı gönderdi. Vostoçniy uzay üssünden Soyuz 2.1v roketi ile fırlatılan Luna-25 uzay aracı başarılı geçen fırlatmanın ardından uçuş yörüngesine girdi. Aracın 21 Ağustos'ta Ay'ın güney kutbuna iniş yapması planlanıyor.

Rusya'dan 47 yıl sonra bir ilk!

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), başkent Moskova’nın 5 bin 500 kilometre doğusundaki Vostoçniy uzay üssünden Luna-25 uzay aracını taşıyan Soyuz 2.1v roketini fırlattı.

PLANLAMAYA GÖRE GÜNEY KUTBUNA İNECEK

Luna-25, başarılı geçen fırlatmanın ardından uçuş yörüngesine girerken, uzay aracının 21 Ağustos’ta Ay’ın güney kutbuna iniş yapması planlanıyor.

ay

Ay’da yaklaşık 1 yıl süreyle araştırmalar yapacak Luna-25’in, su kaynağı aramanın yanı sıra uzay ışınlarının ve elektromanyetik emisyonların ay yüzeyindeki etkilerini inceleme görevleri bulunuyor.

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"BARIŞÇIL AMAÇLARLA GÖNDERİLDİ"

Roscosmos Başkanı Yuriy Borisov, Luna-25’in barışçıl amaçlarla Ay’a gönderildiğini, 2027, 2028 ve 2030’da da Ay’a uzay araçları göndermeyi planladıklarını söyledi. (AA)

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Rusya uzay aracı

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