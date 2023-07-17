NASA'dan Ay'a gidecek astronotlar için özel araçlar: "Astrovanlar"

Özel araçları üretme ihalesini kazanan Kaliforniya merkezli Canoo Technologies, Salı günü NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ne üç adet tamamen elektrikli mürettebat taşıyıcı "astrovanı" teslim etti.

'ASTROVAN'LARIN ÖZELLİKLERİ

NASA'dan yapılan açıklamada, "çevre dostu" araçların, gelişmiş Orion mürettebat yaşam sistemi uzay giysileri içindeki dört astronotun yanı sıra bir uzay giysisi teknisyeni de dahil olmak üzere destek personelini taşıyacak şekilde tasarlandığı belirtildi.

Independent'ın haberine göre minibüsler NASA'nın Artemis görevleri için belirlediği benzersiz özellikleri karşılayacak şekilde özelleştirildi ve Ay'a yapılacak fırlatma öncesinde 39B no'lu Fırlatma Platformu'na yapılacak yolculuk için özel ekipmanlara yer sağladı.

Bu araçların aynı zamanda NASA'nın insanlı uzay uçuşu ve uzay keşfi çabalarının mirasına da saygı duruşunda bulunduğunu belirten ajans, araçların iç ve dış çizgileri ile renkleri gibi tasarım unsurlarının yaratıcı bir ekip tarafından seçildiğini sözlerine ekledi.

NASA'nın Artemis fırlatma direktörü Charlie Blackwell-Thompson, "Canoo ve Nasa temsilcilerimiz arasındaki işbirliği, mürettebatın Ay'a yolculuğu öncesinde platforma giderken güvenlik ve konforuna odaklandı. Bu yeni araçları gören herkesin, mürettebatlı Artemis görevlerinin bu yeni girişimi için duyduğum gururla aynı şeyi hissedeceğinden hiç şüphem yok." dedi.

