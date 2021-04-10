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Rusya’dan ABD’ye Ukrayna konusunda ’sorumlu davranma’ çağrısı

10.04.2021 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’yi Ukrayna’nın doğusundaki Donbass bölgesi konusunda sorumlu davranmaya davet ederek, “ABD’den Kiev yönetiminin gerilimi arttırmaya yönelik politikasını zapt etmesini bekliyoruz" dedi.

Rusya’dan ABD’ye Ukrayna konusunda ’sorumlu davranma’ çağrısı

Ukrayna’nın doğusundaki Donbass’ta Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev ordusu arasında gerilim artarak devam ederken, Rusya’nın Ukrayna’ya açıkça destek veren Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) yönelik eleştirileri de sürüyor.

"GERİLİMİ ARTIRMAMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

Son olarak Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’yi Ukrayna’nın doğusundaki Donbass bölgesi konusunda sorumlu davranmaya davet ederek, “Washington yönetimini, bu ciddi konuda başkentlerimiz arasında bilgi alışverişi konusunda daha sorumlu bir yaklaşım sergilemeye ve gerilimi artırmamaya çağırıyoruz” dedi.

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"HİÇBİR ŞEKİLDE TEMASA GEÇİLMEDİ"

Rusya ve ABD Savunma Bakanlıkları temsilcilerinin hiçbir şekilde temasa geçmediğini söyleyen Ryabkov, “Ne Savunma ne de Dışişleri bakanlıkları düzeyinde hiçbir şekilde temasa geçilmedi, yaklaşık 10 gün önce bakanlıklar düzeyinde gerçekleştirilen temaslar başka konularda ve seviyede gerçekleştirilmişti. Bu yanlış bilgiler, hem kamuoyunu hem de konuya taraf ülkelerin yönetimlerini yanıltmaya yönelik bilgiler.” ifadelerini kullandı.

"ZAPT ETMESİNİ BEKLİYORUZ"

ABD’nin Ukrayna’nın doğusundaki Donbass bölgesi hakkında Kiev yönetimine karşı gerekli adımları atmasını beklediklerini belirten Ryabkov, “ABD’den Kiev yönetiminin gerilimi arttırmaya yönelik politikasını zapt etmesini bekliyoruz” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna

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