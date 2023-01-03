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Rusya'dan Donetsk açıklaması: Ukrayna'ya çalışan 130'dan fazla paralı savaşçı öldürüldü

03.01.2023 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta kritik bölge olan Donetsk'te şiddetli çatışma ve bombalar yaşanıyor. Ukrayna'nın Rus askerlerinin konuşlandığı bir binayı vurmasıyla 60'dan fazla asker hayatını kaybetmişti. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov da son olarak, aynı bölgede Ukrayna ordusuna çalışan 130'dan fazla yabancı paralı savaşçının öldürüldüğünü bildirdi.

Rusya'dan Donetsk açıklaması: Ukrayna'ya çalışan 130'dan fazla paralı savaşçı öldürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov Rus askeri birliklerinin Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Konaşenkov, Harkiv bölgesindeki Kupyansk yönünde 40'tan fazla, Donetsk yönünde 90'dan fazla, Güney Donetsk yönünde ise 30'dan fazla Ukrayna askerinin saldırılarda öldürüldüğünü öne sürdü. Konaşenkov, liman yönündeki saldırılarda ise 120'den fazla Ukrayna askerinin öldürüldüğünü ve yaralandığını iddia etti.

"YABANCI LEJYON BİRLİĞİNİN..."

Konaşenkov, "Bunun dışında Rusya hava kuvvetlerinin yüksek hassasiyetli saldırıları sonucunda (sözde) Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Kramatorsk ve Maslyakovka yerleşim birimlerinde 'Yabancı Lejyon' isimli birliğin geçici konuşlandığı noktalarda 130'dan fazla yabancı paralı savaşçı etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

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"ABD YAPIMI ROKETATAR VURULDU"

Donetsk'te Drujkovka tren istasyonu civarındaki Ukrayna ordusunun askeri teçhizatlarına yönelik hava ve roket saldırıları yaptıklarını dile getiren Konaşenkov, bu saldırılarda 2 adet ABD yapımı çok namlulu roketatar HIMARS, 4 adet Çekya yapımı çok namlulu roketatar RM-70 Vampire, 800'den fazla çok namlulu roketatar mermisi, 6 askeri araç ve 120'ye yakın Ukrayna askerinin vurulduğu bilgisini aktardı.

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Konaşenkov, Bahmut ve Çervonaya Dibrova yerleşim birimlerinde 3 adet ABD yapımı M-777 obüsün imha edildiğini kaydederek, "Ukrayna'da bugüne kadar 355 uçak, 199 helikopter, 2 bin 807 insansız hava aracı, 399 hava savunma füze sistemi, 7 bin 382 tank ve zırhlı araç, 967 çok namlulu roketatar, 3 bin 768 obüs ve havan topu, 7 bin 900 askeri özel araç yok edildi." diye konuştu. (AA)


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Rusya Ukrayna

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