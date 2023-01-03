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Putin imzayı attı! Ukrayna savaşında ölen askerlerin ailelerine verilecek parayı açıkladı

03.01.2023 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya 24 Şubat'tan bu yana Rusya-Ukrayna savaşını konuşuyor. Ukrayna'da yüzbinlerce insan evinden olurken her iki ülkede de çok sayıda asker hayatını kaybetti. Her gün can kaybı haberinin geldiği savaşta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ölen askerlerin ailesine verilecek parayla ilgili yeni bir karar aldı. Son gelişmelere göre hayatını kaybeden askerlerin ailelerine bir defaya mahsus 5 milyon ruble (yaklaşık 71 bin 500 dolar) ödenecek.

Putin imzayı attı! Ukrayna savaşında ölen askerlerin ailelerine verilecek parayı açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da savaşta ölen Rus askerlerin ailelerine 5 milyon ruble yardım verilmesini öngören kararı imzaladı.

PUTİN

"BİR DEFAYA MAHSUS..."

Rusya Devlet Yasa Bilgi internet sitesinde, Rus askerleri, güvenlik güçleri ve ailelerine yönelik ilave sosyal garantileri içeren Putin'in imzaladığı karar yayımlandı. Karara göre, Ukrayna'daki "özel askeri operasyon" esnasında hayatını kaybeden askerlerin, İçişleri Bakanlığı ve Rusya Ulusal Muhafız mensuplarının ailelerine, bir defaya mahsus 5 milyon ruble (yaklaşık 71 bin 500 dolar) ödenecek.

Ayrıca söz konusu kimselere yaralanması, travma ve şok geçirmesi halinde ise 3 milyon ruble (yaklaşık 42 bin 900 dolar) ödeme yapılacak.

İmzalandığı tarih itibarıyla yürürlüğe giren karar, 24 Şubat 2022'den itibaren hayatını kaybeden askerlerin ailelerini ve yaralananları kapsayacak. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna putin

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