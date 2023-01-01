Rusya, Ukrayna'nın İHA tesisini yüksek hassasiyetli füzelerle vurdu! "Saldırıların önüne geçildi"

Rusya yılın son günü Ukrayna'nın başkenti Kiev'i füzelerle hedef almıştı. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı saldırının ardından Rus ordusu bu defa da İHA üretim tesisini vurdu. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov yaptığı açıklamada, yüksek hassasiyetli füzeler ile Ukrayna topraklarındaki insansız hava aracı (İHA) üretim tesislerini vurduklarını ifade etti.

"TERÖR SALDIRILARI DÜZENLEME PLANLARI BOZULDU"

Ukrayna’nın Rusya'ya yönelik İHA saldırılarını hatırlatan Konaşenkov, tesislerin vurulmasıyla kendilerine yönelik muhtemel saldırıların önüne geçtiklerini belirtti. Konaşenkov, "31 Aralık’ta Rusya Federasyonu hava güçleri tarafından Ukrayna’nın insansız hava aracı üretimi için kullanılan savunma sanayi tesislerine uzun menzilli ve yüksek hassasiyetli silahlar ile bombardıman düzenlenmiştir. Söz konusu tesislerde üretilen insansız hava araçları Rusya Federasyonu’na karşı terör saldırıları gerçekleştirmek için kullanılacaktı. İHA'ların depolandığı park alanı ve İHA fırlatma alanları da vurularak hedeflere ulaşıldı. Kiev rejiminin yakında Rusya Federasyonu’na karşı terör saldırıları düzenleme planları bozulmuştur" ifadelerini kullandı.

"HELİKOPTERLERİNİ DÜŞÜRDÜK"

Donetsk bölgesinde, Rus ordusunun taarruzlarının devam ettiğini belirten Konaşenkov, “Bu bölgede Rus ordusunun aktif eylemleri sayesinde 110'dan fazla Ukrayna askeri, 2 piyade savaş aracı, 5 zırhlı araç ve 7 araç imha edildi. Donetsk'in güney yönünde, Zaporijya'daki yerleşim alanlarına Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırıları başarısız oldu. 50'den fazla Ukrayna askeri, 2 zırhlı araç ve 3 piyade aracı imha edildi. Zaporijya ve Donetsk'teki yerleşim alanlarında 6 sabotaj grubu imha edildi. Donetsk'teki Kamyshevka yerleşim alanında Ukrayna ordusu tarafından kullanılan mobil radar imha edildi. Donetsk'teki Artemovsk bölgesinde ABD yapımı AN/TPQ-50 batarya sistemli radar imha edildi. Donetsk'teki Poltavka köyü yakınlarında Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait Mİ-8 tipi helikopteri düşürdü" dedi.

"355 UÇAK, 199 HELİKOPTER..."

Rusya'nın bugüne kadar Ukrayna ordusuna verdiği zayiata değinen Konaşenkov, "Özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 355 uçak, 199 helikopter, 2 bin 779 insansız hava aracı, 399 uçaksavar füze sistemi, 7 bin 350 tank ve diğer zırhlı savaş araçlar, 957 çoklu fırlatma roket sistemleri, 3 bin 756 adet obüs ve havan topu ile 7 bin 859 adet özel askeri araç imha edildi" dedi. (İHA)