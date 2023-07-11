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Rusya'dan NATO'nun Ukrayna kararı için çok sert çıkış! '3. Dünya Savaşı yaklaşıyor'

11.07.2023 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'dan NATO zirvesinde Ukrayna’ya silah yardımlarını arttırma kararına çok sert tepki geldi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, “Bu bir çıkmaz sokak. 3. Dünya Savaşı yaklaşıyor.” dedi. Ukrayna’nın muhtemelen hiçbir zaman NATO’ya kabul edilmeyeceğini savunan Medvedev, Batı’nın “çıldırdığını” vurguladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "başarısız zirve" ifadesini kullandı. İşte çok konuşulacak açıklamalar...

Rusya'dan NATO'nun Ukrayna kararı için çok sert çıkış! '3. Dünya Savaşı yaklaşıyor'

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, yaptığı yazılı açıklamada, Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta düzenlenen NATO Liderler Zirvesi’ni değerlendirdi.

NATO zirvesinde elde edilen sonuçların Rusya’nın beklentileri dahilinde olduğunu belirten Medvedev, “Ukrayna’nın NATO üyeliğiyle ilgili eylem planının iptali. Yani daha hızlı kabulü. (Ukrayna) ‘404’ ülkesinin NATO’ya davet edilmesi ancak ne zaman ve hangi şartlarda kabul edilecekleri belirsiz.” diye konuştu.

Ukrayna’nın muhtemelen hiçbir zaman NATO’ya kabul edilmeyeceğini savunan Medvedev, “İttifak'taki gerçekçilerin yüksek sesle söylemekten korktukları şey de tam olarak bu aslında. Ayrıca Kiev rejimine silah desteği de füzeler, misket bombaları ve uçaklar, mümkün olan her şekilde artırılacak.” şeklinde konuştu.

Medvedev, Batı’nın “çıldırdığını” vurgulayarak, “Çıldırmış olan Batı, başka bir şey düşünemez oldu. Aptallık noktasına kadar en yüksek düzeyde öngörülebilirlik içerisindeler. Bu bir çıkmaz sokak. 3. Dünya Savaşı yaklaşıyor.” ifadelerini kullandı.

Söz konusu sonuçların, Rusya için ifade ettiği anlamın da açık olduğunu kaydeden Medvedev, “Özel askeri operasyon aynı hedeflerle devam edecek. Bunlardan birisi de en başından beri ısrar ettiğimiz Kiev Nazi grubunun NATO üyeliğini reddetmesidir ve bu da imkansız. Dolayısıyla bu grubun tasfiye edilmesi gerekecek ki bu ise mümkün ve gereklidir.” değerlendirmesinde bulundu.

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UKRAYNA'NIN ZAPOROJİYA'YA MİSKET BOMBALARIYLA SALDIRDIĞI İDDİASI

Öte yandan, Ukrayna'nın Zaporojiya'daki Tokmak'a misket bombalarıyla saldırı gerçekleştirdiğine yönelik iddiayı da değerlendiren Medvedev, "Tokmak'a misket bombalarıyla saldırı yapıldığı rapor edildi. Öyleyse bu insani olmayan silahlardan oluşan cephaneliğimizi çıkarmanın zamanı geldi." dedi.

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"NATO, RUSYA İLE ÇATIŞMANIN PEŞİNDE DEĞİL, İÇİNDE"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, NATO Liderler Zirvesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

NATO’nun Litvanya’daki zirvede yayımladığı bildiride İttifak’ın Rusya ile çatışma peşinde olmadığının ifade edildiğini hatırlatan Zaharova, “Elbette, NATO Rusya ile çatışma peşinde değil. NATO buna sadece katılıyor.” ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in Ukrayna’nın savaşta kazanmaması halinde NATO’ya üyeliğinin söz konusu olmayacağı yönündeki sözlerini değerlendiren Zaharova, “Üyelik söz konusu olmadığı zaman, başarısız zirve.” ifadesine yer verdi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
NATO Rusya Ukrayna

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