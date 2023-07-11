SON DAKİKA | NATO için Ukrayna'ya yeşil ışık! Stoltenberg duyurdu: Davette bulunacağız

Son dakika: NATO Liderler Zirvesi Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bugün başladı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ilk günün ardından kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Stoltenberg "NATO'ya üyelik için Ukrayna'ya davette bulunacağız" diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in açıklamaları şöyle;

"UKRAYNA'YI NATO'YA YAKINLAŞTIRACAĞIZ"

"Bugün NATO müttefikleri güçlü ve olumlu mesaj konusunda anlaştılar. Ukrayna'yı NATO'ya yakınlaştırma konusunda anlaştık.

"UKRAYNA'YA ÜYELİK DAVETİ GÖNDERECEĞİZ"

Koşullar yerine geldiğinde Ukrayna'ya NATO'ya üyelik daveti göndereceğiz. Şu andan bir numaralı gündemimiz Ukrayna'nın varlığını devam ettirebilmesi. Bunun başarılamaması durumunda NATO üyeliğinden de bahsedemeyiz.

"BİR PAKET ÜZERİNDE ANLAŞTIK"

NATO müttefiklerimiz ve Ukraynalı yetkililerle yakın temas içinde çalışıyoruz. Yarın ortaya koyacağımız paket ile Ukrayna NATO'ya bir adım daha yaklaşmış olacak. Ukrayna'ya sunacağımız pakette pratik bir destek ve yol haritası var. Tabiki siyasi anlamda da güçlü bir mesaj veriyoruz. Somut bir askeri destek de söz konusu. Bütün üyelik sürecine baktığınızda hiçbirinde takvim belirlenmiyor. Her şey koşullara bağlı.

"HEM İSVEÇ, HEM DE FİNALANDİYA'NIN TAM ÜYELİĞİ TARİHİ BİR MESAJ"

Hem İsveç, hem de Finalandiya'nın tam üyeliği tarihi bir mesaj. Baltık bölgesi için de önemli bir gelişme bu. İsveç'in tam üye olmasıyla bu tabiki bizim askeri planlarımıza yansıyacak. Baltık Denizi artık çok daha güvenli hale gelecek.

Ukrayna artık eylem planının ötesine geçti. Bu da NATO'ya ne kadar yakın olduğunu gösteriyor. Biz Ukrayna ile zaten entegre halde çalışıyoruz. "

NATO ZİRVESİ BİLDİRİSİNDE TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU

NATO Vilnius Zirvesi Bildirisinde, terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle mücadele edilmesinin ortak savunma için elzem olduğu, terörizm koşul gözetmeksizin reddedildiği ve mümkün olan en güçlü şekilde kınandığı belirtildi. Bildiride Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsveç Başbakanı Kristersson arasında varılan anlaşmanın memnuniyetle karşılandığı belirtildi.



