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  4. Rusya'dan Telegram ve VKontakte’ye 6,5 milyon ruble ceza

Rusya'dan Telegram ve VKontakte’ye 6,5 milyon ruble ceza

12.05.2021 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'da bir mahkeme, sosyal medya platformlarından Telegram’a idari ihlal nedeniyle 5 milyon ruble, VKontakte sitesine 1,5 milyon ruble para cezası verdi.

Rusya'dan Telegram ve VKontakte’ye 6,5 milyon ruble ceza

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) Telegram ve VKontakte aleyhine açtığı davalar, başkent Moskova'da bulunan Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü.

MAHKEME "MEVZUATLARA UYMADILAR" DEDİ

Rusya'da yasaklanan içeriklere Telegram ve VKontakte üzerinden ulaşılabilmesi nedeniyle şirketlerin mevzuata uymadığı hükmüne varan mahkeme, Telegram’a 5 milyon ruble, VKontakte’ye 1,5 milyon ruble para cezası verdi.

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Roskomnadzor, daha önce de benzer gerekçelerle Facebook, Instagram, TikTok gibi sosyal medya platformları aleyhine davalar açmıştı.

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sosyal medya Ceza Rusya Telegram
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