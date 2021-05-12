Rusya'dan Telegram ve VKontakte’ye 6,5 milyon ruble ceza

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) Telegram ve VKontakte aleyhine açtığı davalar, başkent Moskova'da bulunan Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü.

MAHKEME "MEVZUATLARA UYMADILAR" DEDİ

Rusya'da yasaklanan içeriklere Telegram ve VKontakte üzerinden ulaşılabilmesi nedeniyle şirketlerin mevzuata uymadığı hükmüne varan mahkeme, Telegram’a 5 milyon ruble, VKontakte’ye 1,5 milyon ruble para cezası verdi.

Roskomnadzor, daha önce de benzer gerekçelerle Facebook, Instagram, TikTok gibi sosyal medya platformları aleyhine davalar açmıştı.

