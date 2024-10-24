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  4. Rusya Devlet Başkanı Putin bu sözlerle duyurdu! 'Türkiye'nin teklifini kabul ettik ama...'

Rusya Devlet Başkanı Putin bu sözlerle duyurdu! 'Türkiye'nin teklifini kabul ettik ama...'

24.10.2024 23:48
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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rusya Devlet Başkanı Putin'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Putin, Ukrayna ile Rusya arasında müzakerelerin gerçekleşmesi için Türkiye'nin yeni bir teklifle kendilerine ulaştığını belirterek, "Türkiye'nin müzakere teklifini biz kabul ettik Ukrayna reddetti” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin bu sözlerle duyurdu! 'Türkiye'nin teklifini kabul ettik ama...'

Rusya'ya bağlı Tataristan'ın Kazan şehrinde düzenlenen BRICS Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile Rusya arasında müzakerelerin gerçekleşmesi için Türkiye'nin yeni bir teklifle kendilerine ulaştığını belirtti.

"KİEV MÜZAKERE YOK DEDİ"

Putin, “Geçenlerde yine Türk tarafı, doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcısı New York'tan aradı ve müzakerelerde dikkate alınması istenen yeni teklifler olduğunu söyledi. Türkiye, Karadeniz'deki durumla ilgili olarak da bir girişimde bulundu. Güvenli seyrüseferin sağlanması, nükleer enerji tesislerinin güvenliğiyle ilgili bazı düzenlemeler ve anlaşmalar yapılması hakkında. Anlaşmaya vardık ve ardından Kiev rejiminin başı, 'Müzakere yok' dedi” ifadelerini kullandı.

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Kiev tarafının tutumunu Türk tarafı ile de ele aldıklarını ekleyen Putin, “Biz de Türk dostlarımıza şunu söyledik. Biz kabul ediyoruz ancak bir gün sonra iptal edildiğini duyuyoruz” dedi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Rusya Türkiye Ukrayna
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