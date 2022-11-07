Rus askerin görüntüleri sosyal medyayı salladı! Üzerine düşen bombalara eliyle meydan okudu, herkesi şaşkına çevirdi

Tüm dünya Rusya-Ukrayna savaşının yaşandığı bölgede yaşanan gelişmeleri yakından izliyor. Aylardır süren savaşta çok sayıda kayıp yaşandı. Savaştaki iki ülke tarafından alınan birçok karardan çok sayıda kişi de etkilendi. Ancak savaşa dair en çok cephe hattında yaşanan mücadele konuşuluyor. İki ülkenin askeri güçlerinin girdiği mücadelelerden zaman zaman ilginç anlar da sosyal medyanın gündemine düşüyor. Bunlara son olarak, iddialara göre bombalara eliyle meydan okuyan bir Rus askerine ait bir görüntü de eklenmiş durumda. Bu görüntü, sosyal medyayı adeta salladı.

RUS ASKER ÜZERİNE DÜŞEN BOMBALARA ELİYLE MEYDAN OKUDU

İngiliz The Sun gazetesinin iddiasına göre o görüntü, bir Ukrayna drone'unun bir Rus askerinin üzerine bomba attığı ana ait. Görüntüde drone'un siperdeki askerinin üzerine 3 kez bomba attığı görülüyor.

İŞTE RUS ASKERİN SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN ANLARI

Başlangıçta asker, toprakta yan yatarken görülüyor. Askerin bu yüzden yaralı olduğu tahmin ediliyor.

Daha sonra, askerin üzerine drone'dan çıkan ilk bombanın düştüğü görülüyor.

Ancak asker soğuk kanlı bir şekilde bombayı eliyle alıp uzağa fırlatıyor.

Daha sonra görüntülerde drone'dan bir bombanın daha düştüğü görülüyor. Asker bu bombayı da eliyle alıp uzağa fırlatıyor ve belirli bir mesafede patlıyor.

Üçüncü ve son bomba ise askere yakın bir yere düşüyor. Havaya yükselen duman kameraya yansıyor.

Görüntüler hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak internette yer alan iddialarda, olayın ilkbaharda yaşandığı ifade ediliyor. Ayrıca, Donbas'ta Putin yanlısı bir savaşçı olduğu düşünülen adamın hayatta kaldığı öne sürülüyor.

Rus askerin bombalara meydan okuduğu anlar sosyal medyada gündem olmayı başardı.

Görüntüler özellikle Rus sosyal medya sitelerinde viral hale geldi. Rus askerin soğukkanlığı ise herkesi şaşkına çevirdi.

