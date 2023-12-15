Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yapay zeka versiyonundan ilginç soru! Görüntülere kendisi bile şaşırdı... "Bu benim ilk dublörüm"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yıl sonu basın toplantısını yaparak hem Rus halkının hem de Rus medyasının sorularını cevaplandırdı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e halkla yapılan Soru-Cevap oturumunda yapay zeka ve tehlikeleri hakkında bir soru soruldu. Ancak bu soru bir kişi tarafından değil bizzat Putin'in yapay zeka tarafından üretilen bir versiyonu tarafından soruldu. O anlar sosyal medyada büyük ilgi topladı.

PUTİN'E PUTİN'DEN İLGİNÇ SORU

Kendisini üniversite öğrencisi olarak tanıtan Putin'in yapay zeka versiyonu, "Merhaba, ben St. Petersburg Devlet Üniversitesi'nde öğrenciyim. Sormak istiyorum, çok fazla dublörünüz olduğu doğru mu? Ve ayrıca yapay zeka ve sinir ağlarının hayatımıza getirdiği tehlikeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?" dedi.

Bu soru kalabalığın büyük bir kahkaha atmasına ve Rusya Devlet Başkanı'nın kısa bir duraklamasına neden oldu. Duraklamanın ardından şaşkınlığını üzerinden atan Putin ise, "Bana benzeyebileceğini ve benim sesimle konuşabileceğini görüyorum. Ama bunu düşündüm ve sadece bir kişinin benim gibi olması ve benim sesimle konuşması gerektiğine karar verdim, o da benim.Bu arada bu benim ilk dublörüm" ifadelerini kullandı.