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    4. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yapay zeka versiyonundan ilginç soru! Görüntülere kendisi bile şaşırdı... "Bu benim ilk dublörüm"

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yapay zeka versiyonundan ilginç soru! Görüntülere kendisi bile şaşırdı... "Bu benim ilk dublörüm"

    15.12.2023 11:26 | Son Güncelleme:
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yıllık bir etkinlik sırasında kamera karşısına geçerek gazetecilerin ve vatandaşların sorularını yanıtladı. 'Yılın Özeti' isimli programda ilginç anlarda yaşandı. Rusya lideri Putin, yapay zeka tarafından yaratılmış bir versiyonun dublör sorusuna yanıt verdi. Putin yapay zeka versiyonunun gerçekliği karşısında şaşkına döndü.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yıl sonu basın toplantısını yaparak hem Rus halkının hem de Rus medyasının sorularını cevaplandırdı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e halkla yapılan Soru-Cevap oturumunda yapay zeka ve tehlikeleri hakkında bir soru soruldu. Ancak bu soru bir kişi tarafından değil bizzat Putin'in yapay zeka tarafından üretilen bir versiyonu tarafından soruldu. O anlar sosyal medyada büyük ilgi topladı.

    PUTİN'E PUTİN'DEN İLGİNÇ SORU

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    Kendisini üniversite öğrencisi olarak tanıtan Putin'in yapay zeka versiyonu, "Merhaba, ben St. Petersburg Devlet Üniversitesi'nde öğrenciyim. Sormak istiyorum, çok fazla dublörünüz olduğu doğru mu? Ve ayrıca yapay zeka ve sinir ağlarının hayatımıza getirdiği tehlikeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?" dedi.

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    Bu soru kalabalığın büyük bir kahkaha atmasına ve Rusya Devlet Başkanı'nın kısa bir duraklamasına neden oldu. Duraklamanın ardından şaşkınlığını üzerinden atan Putin ise, "Bana benzeyebileceğini ve benim sesimle konuşabileceğini görüyorum. Ama bunu düşündüm ve sadece bir kişinin benim gibi olması ve benim sesimle konuşması gerektiğine karar verdim, o da benim.Bu arada bu benim ilk dublörüm" ifadelerini kullandı.

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