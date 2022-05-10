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Rusya duyurdu: Ukrayna Yılan Adası'nda asker ve silah kaybetti

10.05.2022 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Karadeniz’de bulunan Yılan Adası'nda üç gündür süren çatışmalar sırasında Ukrayna ordusunun toplam 4 uçak, 10 helikopter, 30 insansız hava aracı (İHA), 3 zırhlı savaş gemisi ve 50’den fazla askerini kaybettiğini ileri sürdü.

Rusya duyurdu: Ukrayna Yılan Adası'nda asker ve silah kaybetti

Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna’da savaşta eylemlerine ve Yılan Adası'ndaki çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

30 İHA KAYBETTİ İDDİASI

Ukrayna ordusunun Rus askeri birliklerin kontrolü altındaki Yılan Adası'na yönelik saldırılarını sürdürdüğünü anlatan Konaşenkov, Rus hava savunma sisteminin gün içinde bölgede 1 İHA daha düşürdüğünü ve adaya yönelik operasyonlarda 3 gün içinde Ukrayna’nın 30 İHA kaybettiğini savundu.

Tüm vurulan İHA’ların, Kiev yönetiminin 9 Mayıs Zafer Bayramı arifesinde Yılan Adası'nı ele geçirmek için başlattığı “kampanya” için çalıştığını söyleyen Konaşenkov, bunun yanı sıra gün içinde 3 Ukrayna askerinin cesedinin daha denizden kıyıya vurduğunu ifade etti.

Konaşenkov, toplam 27 Ukrayna özel kuvvetleri ve silahlı milliyetçilerin cesedinin Yılan Adası'nın kıyısında kaldığını ifade etti.

"ANLAMSIZ BİR ŞEKİLDE..."

Konaşenkov, "Askeri açıdan anlamsız bir şekilde Yılan Adası'nı ele geçirme girişiminde Kiev rejimi bölgede toplamda 3 adet Su-24 bombardıman uçağı ve 1 adet Su-27 avcı uçağı kaybetti. Ukrayna hava kuvvetlerine ait 10 helikopter imha edildi. Bunlardan, içinde çıkarma birlikleri bulunan Mi-8 model 3 helikopter ve bu helikopterlere destek veren Mi-24 model 1 helikopter havada vuruldu. Bunun dışında operasyonlar boyunca Mi-8 ve Mi-24 model 6 helikopter yerde iken Odessa’da Artsız yerleşim biriminde imha edildi.” ifadelerini kullandı.

3 Ukrayna zırhlı savaş gemisinin de çıkarma birlikleri ile birlikte yok edildiğini dile getiren Konaşenkov, 5 düzineden fazla Ukrayna seçkin askeri personeli ve milliyetçi silahlı grupların öldüğünü belirtti.

Ukrayna genelindeki taarruzların da sürdüğünü bildiren Konaşenkov, “Ukrayna’ya ait bugüne kadar, 164 uçak, 125 helikopter, 798 İHA, 302 hava savunma füze sistemi, 2 bin 983 tank ve zırhlı araç, 351 çok namlulu roketatar, 1440 obüs ve havan topu, 2 bin 796 özel askeri araç yok edildi.” dedi. (AA)

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Rusya
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