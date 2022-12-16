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Rusya füzelerle saldırdı! İki Avrupa ülkesi karanlığa gömüldü

16.12.2022 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak başkent Kiev dahil olmak üzere 3 Ukrayna şehrine füze saldırısı başlatan Rus güçlerinin neden olduğu tahribat sonucu, ülkenin bazı bölgelerinde elektrikler kesildi. Kesintilerden, Ukrayna'ya komşu Moldova da nasibini aldı. Füze saldırıları sonucunda, enerji altyapısında meydana gelen hasar nedeniyle Moldova'nın Laloveni kentinde elektrik kesintileri yaşandı. İşte haberin detayları...

Rusya füzelerle saldırdı! İki Avrupa ülkesi karanlığa gömüldü

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 1. yılına yaklaşırken, Rus güçlerinin saldırıları sürüyor. Rus ordusunun gün içinde Ukrayna'nın başkenti Kiev ve bazı kentlere saldırı düzenlemesi sonucu enerji altyapısı büyük zarar gördü. Saldırılar nedeniyle Ukrayna ve Moldova'nın bazı bölgeleri karanlığa gömüldü.

UKRAYNA

Ukrayna Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yuriy Ignat, Rus güçlerince, sabah saatlerinde, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine 60'tan fazla füze ile saldırılar düzenlendiğini duyurdu.

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Kiev Şehri Askeri Yönetim Temsilcisi Mihail Şamanov ise Rus ordusunca başkent Kiev ve çevresine fırlatılan 40 füzeden 37'sinin havada imha edildiğini bildirdi.

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre Kiev dışında, Harkiv, Herson, Kriviy Rih şehirleri ve çevresindeki yerleşim yerlerine düzenlenen saldırılar sonucu, siviller yaşamını yitirdi ve yaralandı.

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Saldırılar sonucu başkent Kiev dahil ülke genelinde çeşitli bölgelerde içme suyu ve elektrik kesintileri meydana geldi.

MOLDOVA

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik düzenlediği füze saldırıları sonucunda, enerji altyapısında meydana gelen hasar nedeniyle Moldova'nın Laloveni kentinde de elektrik kesintileri yaşandı.

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Öte yandan kasım ayının son günlerinde, Rus güçlerinin saldırıları sonucunda Moldova'nın birçok bölgesi karanlığa gömülmüştü. (AA)

Rusya'dan geniş çaplı saldırı! Rusya'dan geniş çaplı saldırı!

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Moldova Rusya Ukrayna elektrik kesintisi füze

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