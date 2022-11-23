Rusya'dan geniş çaplı saldırı! Füzeleri bir bir ateşlediler: İki Avrupa ülkesi karanlığa gömüldü

Ukrayna Ulusal Polis Başkanı İgor Klimenko, Rus ordusunun bugün düzenlediği füze saldırıları sonucunda 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 36 kişinin yaralandığını bildirdi. Saldırılar nedeniyle Ukrayna ve Moldova'da elektrik kesintileri yaşandı.

Klimenko, yaptığı açıklamada, Rus ordusunun ülke genelindeki önemli altyapı tesislerine düzenlediği saldırılarla ilgili bilgi verdi.

İgor Klimenko, Rus ordusunun 16 önemli altyapı tesisini hedef aldığını, bu saldırılarda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 36 kişinin de yaralandığını belirtti.

"RUSYA, 70 FÜZE VE 5 İHA İLE SALDIRDI"

Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada ise Rus ordusunun, aralarında bina, enerji santralleri ve elektrik dağıtım merkezlerinin de bulunduğu önemli altyapı tesislerine yönelik 70 seyir füzesi ve 5 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği kaydedildi.

ŞEHİRLER ELEKTRİKSİZ KALDI

Rus ordusunca fırlatılan 51 seyir füzesi ve Lancet tipi 5 İHA’nın, Ukrayna hava savunma sistemlerince vurularak düşürüldüğü ifade edilen açıklamada, Rus ordusunun Kiev, Vinnitsa, Lviv, Zaporijya ve diğer bölgelerdeki binaları, termik santralleri ve elektrik dağıtım merkezlerini hedef aldığı bildirildi.

Ukrayna enerji şirketi Ukrenergo, Rus ordusunun düzenlediği roketli saldırılar sonucunda ülke genelinde su ve elektrik kesintilerinin meydana geldiğini bildirdi.

MOLDOVA DA ETKİLENDİ

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik düzenlediği füze saldırılarıyla Moldova'yı elektriksiz bıraktığını belirtti.

Sandu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya, Moldova'yı karanlıkta bıraktı. Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı, insanları öldürüyor, yerleşim alanlarını ve enerji altyapısını füzelerle yok ediyor." ifadelerini kullandı.

Moldova'da elektriğin yeniden sağlanacağını vurgulayan Sandu, ilgili kurumların bu yönde çalışmaları sürdürdüklerini aktardı.

Sandu, şunları kaydetti:



"Bizi karanlıkta ve soğukta bırakan, sefalet içinde tutma ve aşağılama arzusuyla insanları bilinçli olarak öldüren rejime güvenemeyiz. Şu anda ne kadar zor olursa olsun, Moldova'nın özgürlük yönünde ilerlemesi gerekiyor. Bu bizim tek yolumuzdur."

"RUSYA'NIN KİŞİNEV BÜYÜKELÇİSİ BAKANLIĞA ÇAĞRILACAK"

Moldova Dışişleri ve Avrupa Entegrasyonu Bakanı Niku Popesku da başkent Kişinev dahil ülke genelinde elektriklerin kesildiğini belirterek, "Rusya'nın Ukrayna'yı acımasızca bombalaması, ülkemizde dramatik sonuçlar doğurmaya devam ediyor. Bu nedenle Rusya'nın Kişinev Büyükelçisinin bakanlığa çağrılması için talimat verdim." açıklamasında bulundu. (AA)