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Rusya harekete geçti! Zelenskiy 'Büyük intikam başladı' sözleriyle duyurdu

01.02.2023 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna savaşında aylardır beklenen hamle geldi. Rusya, Ukrayna'da topyekün saldırıya başladı. Rusya'nın harekete geçtiğini Ukrayna lideri Zelenskiy, "Büyük intikam başladı" sözleriyle duyurdu. Zelenskiy, Rusya'nın topyekün saldırısına karşı "Büyük bir karşı saldırı yapacağız" açıklamasını yaptı.

Rusya harekete geçti! Zelenskiy 'Büyük intikam başladı' sözleriyle duyurdu

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ediyor. Bölgedeki gelişmeler yakından takip edilirken savaşta neredeyse bir yıllık süre dolmak üzere. Batı'nın desteğiyle elini tank ile güçlendiren Ukrayna'ya karşı Rusya topyekün saldırı başlattı. "Büyük intikam başladı" diyerek Rusların saldırısını dünyaya duyuran Zelenskiy, "Büyük bir karşı saldırı yapacağız" dedi.

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ÇATIŞMALAR DONBASS'TA YOĞUNLAŞTI

Rusya savaşta aylardır beklenen hamleyi yaptı. Rus ordusu Ukrayna'ya karşı topyekün saldırıya başladı. Saldırıyı Zelenskiy, 'Büyük intikam başladı' sözleriyle duyurdu. Ukrayna elini Batı'nın tank yardımlarıyla güçlendirince Rusya da buna karşılık olarak cephe hattı boyunca saldırıları artırarak cevap verdi. Zelenskiy saldırıların artarak devam etmesini beklediklerini aktarırken çatışmaların en yoğun olduğu bölge Donbass bölgesi. Zelenskiy "Ordumuza güveniyorum. Rus saldırılarını yavaş yavaş durduracağız ve yeneceğiz. Büyük bir karşı saldırı yapacağız" dedi.

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RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Cephedeki son durumla ilgili Rusya Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Vuhledar'da yeni yerleri ele geçirdiğini duyurdu. Çatışmalarda Ukrayna 1'inci Tank Birliği'nin de ağır kayıplara uğratıldığı belirtildi.


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Rusya Ukrayna

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