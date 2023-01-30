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Rusya Ukrayna savaşında en sıcak çatışmalar o bölgede yaşanıyor! Topçu bataryaları gece gündüz atış yapıyor

30.01.2023 22:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş 11 ayı aşkın bir süredir devam ederken, en sıcak çatışmalar Donetsk cephe hattında yoğunlaştı. Luhansk, Herson, Harkiv, Zaporijya ve diğer bölgelerde ise topçu sistemleri aktif olarak kullanılıyor. Ukrayna ordusuna ait 59. Ayrı Motorize Piyade Tugayı'nın "Grad" çoklu roketatar sistemi birliği komutanı Roman, "Bahmut ve Ugledar'da çok sıcak çatışmalar yaşanıyor. Topçu sistemleri her gün faaliyet sürdürüyor. Gece ve gündüz görevdeyiz" açıklamasını yaptı.

Rusya Ukrayna savaşında en sıcak çatışmalar o bölgede yaşanıyor! Topçu bataryaları gece gündüz atış yapıyor

Ukrayna topçu birlikleri, son günlerde Donetsk cephesindeki en yoğun savaş faaliyetini yürütüyor. Ukrayna'da sonbahardan beri çatışmalar Donetsk cephe hattında yoğunlaşırken, Luhansk, Herson, Harkiv, Zaporijya ve diğer bölgelerde de iki ordu arasında savaş devam ediyor.

RUS ORDUSU SALDIRILARINI ARTTIRDI

Rus ordusu özellikle Donetsk bölgesine bağlı Bahmut ve Ugledar şehirlerini ele geçirmek için saldırılarını arttırdı.

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Ukrayna ordusu ise diğer silahlarla beraber topçu sistemlerini de aktif şekilde kullanarak Rus güçlerinin bölgedeki ilerleme girişimlerini durdurmaya çalışıyor. Her iki ordunun savaş uçakları, helikopterler, tank ve zırhlı araçlar gibi çeşitli ağır silahları kullandığı cephe hattında Ukrayna topçu bataryaları da görev yapıyor.

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GECE GÜNDÜZ ATIŞ YAPIYORLAR

AA ekibi, Donbas cephesinin bazı noktalarında yoğun faaliyetlerini sürdüren Ukrayna ordusuna ait 59. Motorize Piyade Tugayı ve 35. Ayrı Deniz Tugayı'na bağlı topçu birliklerinin savaş faaliyetlerini görüntüledi.

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Sık sık dumanların yükseldiği, ağır patlama ve silah seslerinin duyulduğu cephe hattında, Ukrayna ordusunun yoğun hareketliliği devam ediyor.Oldukça hareketli cephenin bir noktasında görev yapan 59. Ayrı Motorize Piyade Tugayı'na ait "Grad" çoklu roketatar sistemi ve 152-mm obüs Msta-B'den (2А65) Rus ordusunun mevzilerine yönelik yoğun atışlar yaptığı görüldü.

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"EN SICAK ÇATIŞMALARIN..."

Söz konusu tugaya bağlı "Grad" bataryası birliğinin komutanı 48 yaşındaki Roman, topçu sistemlerinin cephedeki faaliyetlerini anlattı. Güvenlik nedeniyle soyadını belirtmeyen Roman, asıl amaçlarının cephedeki Ukraynalı piyadeler için destek atışları yapmak olduğunu belirtti.

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Ayrıca düşmana ait tank ve diğer zırhlı araçlara yönelik de atış yaptıklarını kaydeden Roman, "Donetsk cephesinde yoğun çatışmalar devam ediyor. Şimdilik Bahmut ve Ugledar en sıcak çatışmaların yaşandığı yerler. Donetsk'in diğer noktalarında da aktif çatışmalar sürüyor." dedi.

AA-20230130-30125038-30125021-UKRAYNA_TOPCU_BIRLIKLERI_DONETSK_CEPHESINDEKI_EN_YOGUN_SAVAS_FAALIYETINI_YURUTUYOR

Rus ordusuna ait hedeflere yönelik her gün atış yapan 35. Ayrı Deniz Tugayının emrinde görev yapan "Grad" bataryası komutanı 24 yaşındaki Dima ise her gün sahada olduklarını aktardı.

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Savaşın devam ettiği ülkesinde en sıcak noktanın şimdilik Donetsk cephesi olduğuna dikkati çeken Dima, "Ülkemizin topraklarını savunuyoruz. Orduya hizmete başlayalı 3 yıl oldu. Orduya katıldığımdan bu yana topçu bataryasında görev yapıyorum." diye konuştu.

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Soyadını belirtmek istemeyen Dima, cephedeki topçu sistemleri faaliyetlerini anlatarak, "Gece ve gündüz görevdeyiz. Topçu sistemleri her gün faaliyet sürdürüyor. Burada çok sıcak çatışmalar yaşanıyor." dedi. (AA)

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Rusya Ukrayna Donetsk savaş

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