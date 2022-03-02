Rusya'nın işgali hakkında konuşan Biden'dan büyük gaf! Ukraynalılara 'İranlılar' diye seslendi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal harekatı yedinci gününde devam ederken, tüm dünyada gündemin birinci sırasında olmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Joe Biden da ABD Kongresinde yaptığı konuşmasına, Rusya-Ukrayna savaşına değinerek başladı. Çarpıcı ifadeler kullanan, Rusya ve Putin hakkında önemli mesajlar veren Biden'ın konuşmasının bir bölümde yaptığı gaf bir anda gündeme oturdu.

Putin'in Ukrayna savaşında Rusya'nın daha zayıflarken dünyanın daha da güçlendiğine işaret eden Biden, dünyanın Ukrayna'ya destek için birleştiğini dile getirdi.

UKRAYNA İLE İRAN'I KARIŞTIRDI

Biden, konuşmasında "Ukraynalılar" yerine "İranlılar" ifadesini kullanarak "Milletlerimiz arasında derin bağlar kuran Sayın Ukraynalı Amerikanlar, sizinleyiz. Putin, Kiev'i tanklarla kuşatabilir ancak İran halkının kalbini ve ruhunu asla kazanamayacak." dedi.

(AA)

