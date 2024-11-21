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Rusya-Ukrayna geriliminde çarpıcı sözler! O ülkeye işaret etti: 'Savaşa şu an doğrudan müdahil oldular'

21.11.2024 20:09
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Ukrayna'nın Rusya'yı ABD füzelerinin ardından İngiliz füzeleriyle de vurmuştu. Bu gelişme sonrası Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrei Kelin, İngiltere'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'na doğrudan müdahil olduğunu söyledi.

Rusya-Ukrayna geriliminde çarpıcı sözler! O ülkeye işaret etti: 'Savaşa şu an doğrudan müdahil oldular'

Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrei Kelin İngiliz Sky News kanalına yaptığı açıklamalara ilişkin bir bölüm yayımlandı.

"İNGİLTERE ŞU AN BU SAVAŞA DOĞRUDAN MÜDAHİL OLDU"

Mülakatın yayımlanan bir dakikalık bölümünde Kelin, "İngiltere bu savaşa doğrudan müdahil mi oldu?" sorusuna yanıt vererek, "Kesinlikle. İngiltere, şu an bu savaşa doğrudan müdahil oldu. Bu savaş NATO ve İngiliz personelin müdahalesi olmadan olmazdı." diye konuştu.

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Kelin, Rusya'ya farklı ülkelerin ekipman ve personel desteği verdiğinin hatırlatılması üzerine, "Birçok yabancı ülkeden yabancı asker Ukrayna tarafında savaşıyor. Kursk bölgesinde Polonya askerleri tarafından giyilen üniformaları giyen Polonyalı bir birlik gördük." ifadesini kullandı.

İNGİLİZ FÜZELERİYLE VURDULAR

Rus Büyükelçi Kelin'in açıklamaları, İngiliz basınına dün yansıyan, İngiliz-Fransız yapımı Storm Shadow füzelerinin Ukrayna tarafından Rusya topraklarında kullanıldığı haberinin ardından geldi.

AA-20241121-36256294-36256293-UKRAYNA_STORM_SHADOW_FUZELERIYLE_RUSYA_ICLERINDE_GENIS_TESIRLI_NOKTA_VURUSLAR_YAPABILIR

İngiltere basınına göre, Rusya'nın Kursk bölgesine bağlı Marino köyü sakinleri, İngiliz-Fransız yapımı Storm Shadow füzesine ait parçalar bulduğunu açıklamıştı.

Rusya, Storm Shadow füzeleri dışında ABD yapımı Kara Taktik Füze Sistemlerinin (ATACMS) de Ukrayna tarafından Rusya'nın Bryansk bölgesine düzenlenen saldırıda kullanıldığını bildirmişti.

Kaynak: AA
Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Rusya Ukrayna
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